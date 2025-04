Botafogo x Vasco (Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

O Brasileirão Sub-20 chega nesta quarta-feira (30) com os dez jogos da oitava rodada agitando o dia. E os rivais Botafogo e Vasco fazem o clássico da #8, às 15h (de Brasília), no Aniceto Moscoso. Este, aliás, é apenas o primeiro de dois encontros seguidos entre os times cariocas, que se enfrentam também no domingo (4), pela sétima rodada da Copa Rio da categoria.

Como chega o Botafogo

O Glorioso não vem bem das pernas na competição. Afinal, venceu apenas um de seus sete jogos e surge somente na penúltima colocação, em 19º, com seis pontos. Apesar disso, o Botafogo não sabe o que é perder há quatro jogos, sendo dois pela Copa Rio Sub-20, onde aparece na primeira posição do Grupo A com 100% de aproveitamento (18 pontos em seis rodadas).

Pelo Brasileirão, aliás, a equipe do técnico Rodrigo Bellão vem de empate por 2 a 2 com o Atlético-MG. A partida foi no Sesc Venda Nova, em Belo Horizonte (MG). Rafael Lobato e Kauan Toledo fizeram os gols do Glorioso, que perdia até os 37′ da etapa final, mas conseguiu sair com um ponto da capital mineira.

Como chega o Vasco

O Cruz-Maltino se recuperou das duas derrotas consecutivas na competição – para Bahia e Athletico – e voltou a vencer no Brasileirão Sub-20. Goleou ninguém menos que o São Paulo, atual campeão da Copinha, por 4 a 1, em São Januário. Foi com direito a grande atuação de seu setor ofensivo, aliás.

Os quatro gols saíram num período de apenas 13 minutos (entre os 23′ e 36′). Juninho, Riquelme Avellar, GB e Bruno Lopes foram os autores dos tentos vascaínos. Assim, o Cruz-Maltino, que tem o melhor ataque da competição (18 gols), surge na sétima posição, com dez pontos, aparecendo no grupo dois oito que avançam às quartas de final.

Botafogo x Vasco

Brasileirão Sub-20 – 8ª rodada

Data e horário: quarta-feira, 30/04/2025, às 15h (de Brasília)

Local: Estádio Aniceto Moscoso (Conselheiro Galvão), no Rio de Janeiro (RJ)

BOTAFOGO: Luiz Fabiano; Huguinho, Kauã Branco, Marquinhos e João Pedro; Justino, Murilo, Felipe Januário, Yarlen e Rafael Lobato; Matheus Fortunato. Técnico: Rodrigo Bellão.

VASCO: Phillipe Gabriel; Breno Vereza, Lyncon, Wanyson e Riquelme Avellar; Ramon Rique, Euder e Zuccarello; Bruno Lopes, Juninho e GB. Técnico: Matheus Curopos

Árbitro: Alan Trindade da Silva (RJ)

Auxiliares: Lucas Castro dos Santos (RJ) e Danilo Oliveira da Silva (RJ)

Onde assistir: Não haverá transmissão

