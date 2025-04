CBF desiste da contratação de Carlo Ancelotti

Uma grande reviravolta. Nos últimos dias, especialmente após a derrota do Real Madrid por 3 a 2 para o Barcelona na final da Copa do Rei, as negociações entre a CBF e Carlo Ancelotti haviam avançado bastante. No entanto, segundo informações publicadas pelo jornal ‘AS’ e pela rádio espanhola ‘Cadena SER’, nesta terça-feira (29), as conversas chegaram a um ponto “sem volta”, e a CBF desistiu da contratação do técnico italiano para assumir o cargo na Seleção Brasileira.

Fontes próximas à negociação afirmam que o Real Madrid se recusou a liberar Ancelotti antes do Mundial de Clubes. A ideia da CBF era que o treinador já estivesse à frente do time nos jogos contra Paraguai e Equador, válidos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Já havia até a informação de que a data da chegada de Ancelotti estava prevista para 25 de maio, logo após o fim do Espanhol. Mas esse cenário chegou ao fim.

Por outro lado, o ‘AS’ afirma que o nome de Jorge Jesus voltou a ganhar força nos bastidores. De acordo com a publicação do jornal espanhol, o atual técnico do Al-Hilal é o plano B da CBF.

Além disso, segundo o ‘Marca’, o técnico chegou a ir a Londres para assinar contrato com a CBF, o que acabou não acontecendo. Ancelotti teria comunicado pessoalmente ao presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, que recusava a proposta. O jornal espanhol também revela que o treinador tem em mãos uma oferta financeiramente muito vantajosa da Arábia Saudita.

