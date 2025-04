NBB: Brasília recebe São Paulo e precisa de virada para seguir vivo

Única forma do Brasília seguir vivo nos playoffs do NBB é vencer as próximas três partidas da série contra o São Paulo - (crédito: Matheus Maranhão/Brasília Basquete)

Agora é tudo ou nada. Se o clima de decisão nos playoffs não bastasse, o Brasília se colocou em uma situação de corda no pescoço em que apenas a vitória é opção. O time candango recebe o São Paulo, nesta quarta-feira (30/4), às 20h15, no Nilson Nelson, pelo terceiro jogo das oitavas de final do Novo Basquete Brasil (NBB) e precisa ganhar para seguir vivo no mata-mata. A equipe da capital federal perdeu os dois primeiros confrontos da série e, se for derrotada novamente, dará adeus à temporada.

A moral no vestiário e o momento do Brasília são longes dos ideais para quem busca uma virada improvável. São sete reveses consecutivos, considerando os últimos compromissos da primeira fase e o início dos playoffs. Para piorar, o tabu de jamais ter vencido o São Paulo segue em vigor. São 14 encontros entre as equipes e em todos os paulistas levaram a melhor.

O último episódio, na segunda-feira (28/4), foi ainda mais doloroso. Em casa e com o apoio da torcida, o ataque brasiliense foi inoperante na derrota por 54 x 69. O time parou na defesa e na experiência dos veteranos do lado adversário, que seguraram os representantes do DF a 28% de aproveitamento nos arremessos.

“Novamente não fizemos nosso jogo. Nada saiu como desejávamos, mas não dá para abaixar a cabeça. Vamos jogar a vida e contamos com o apoio da nossa torcida. Já vimos viradas desse tamanho, então vamos em busca de vencer esses três jogos, porque sabemos que conseguimos”, disse Gemadinha.

No caso de uma nova derrota para o São Paulo no próximo jogo, será apenas a terceira vez na história do NBB que o Brasília é varrido em uma série de playoffs. Isto é, quando a equipe é eliminada sem vencer sequer um confronto na disputa. As outras ocasiões foram nas edições de 2013/14 e 2015/16, quando os candangos foram despachados pelo São José nas quartas de final e para o Bauru na semifinal, respectivamente.

Se os brasilienses ganharem nesta quarta-feira, a chave volta a São Paulo para o quarto jogo, no sábado (3/5). Caso o quinto duelo seja necessário, será novamente na capital federal, na terça-feira (6/5). Quem avançar para as quartas de final encara o vencedor entre Bauru e Paulistano.

Os ingressos estão disponíveis no aplicativo oficial do Brasília Basquete. As entradas custam a partir de R$ 30 (meia para a arquibancada inferior), mesmo preço para a torcida visitante no espaço superior. As cadeiras de quadra estão no valor de R$ 150 (meia). Crianças até 10 anos podem retirar cortesia.