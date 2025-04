Arteta lamenta derrota para o PSG, mas segue confiante: ‘Ainda temos chance’

O PSG venceu o Arsenal por 1 a 0, no Emirates Stadium, em Londres, pelo jogo de ida da semifinal da Champions e o técnico dos Gunners, Mikel Arteta, demonstrou frustração com o resultado em casa. As equipes voltam a se enfrentar no dia 7 de maio, no Parque dos Príncipes, em Paris, e o time francês está a um empate de confirmar a vaga na final.

“Estou decepcionado com o resultado. Dedicamos muito ao jogo. Tivemos dificuldade nos primeiros 10 a 15 minutos para ganhar ritmo e controle. Fico frustrado por não conseguirmos, ao menos, um empate”, disse.

Sobre o gol do PSG, Arteta ressaltou que não foi somente uma falha do time inglês e deu méritos ao adversário.

“Esse é sempre o perigo, mérito deles. Conseguem sair de situações difíceis. Estávamos com sete jogadores atrás da linha da bola e eles foram precisos. Às vezes, é preciso reconhecer o talento adversário”, explicou.

Apesar da ausência de Thomas Partey, desfalque importante nesta terça-feira, o treinador preferiu destacar o desempenho de dois jogadores dos Gunners.

“Acho que Declan (Rice) e Mikel (Merino) foram incríveis neste jogo. Sem dúvida, nos oferecem opções e uma ameaça diferente. Ou seja, isso nos dá flexibilidade para mudar o jogo. Mas, estamos no intervalo e temos uma grande chance de chegar à final”, concluiu.

