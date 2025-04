Fluminense x Aparecidense: nem parece que vai ter jogo pela Copa do Brasil

Pouquíssimos torcedores do Fluminense no entorno do Maracanã - (crédito: Foto: Carlos Mello/Jogada10)

Fluminense e Aparecidense fazem duelo nesta terça-feira (29), às 21h30, no Maracanã, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. No entanto, a torcida tricolor não marcará presença em peso no estádio nesta noite. A expectativa é a de cerca de 15 a 20 mil torcedores. Isto sendo bem otimista.

Os arredores do Maracanã que normalmente têm grande movimento não estavam com circulação de pessoas, o que facilita a segurança dos policiais. Além disso, a torcida chegou com tranquilidade ao Maracanã.

A circulação no metrô também estava bem tranquila e sem grande transtornos. Parecia quem nem haveria jogo no Maracanã.

Além do apelo do jogo ser menor por conta da fase inicial da competição, as últimas atuações do Fluminense contra Union Española, pela Sul-Americana, e Botafogo, pelo Brasileirão, não empolgaram a torcida.

Por fim, o Fluminense, que vai com os titulares, e caso consiga uma goleada pode encaminhar a classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. O segundo jogo ocorre no dia 21 de maio, no Serra Dourada. No entanto, a equipe goiana pode mudar o local em caso de vitória elástica do Tricolor.

