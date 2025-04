CBF se pronuncia sobre polêmica e desmente uniforme vermelho

De acordo ainda com o Footy Headlines, o uniforme reserva do Brasil para 2026 apresentará o logotipo da marca Jordan em vez da Nike - (crédito: Reprodução/Footyheadlines.com)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) vive dias polêmicos desde que o site inglês Footy Headlines, especializado em material esportivo, afirmou que a Seleção Brasileira usaria uma camisa vermelha como segundo uniforme na Copa do Mundo de 2026. No entanto, em meio às opiniões divididas sobre a suposta nova cor da pentacampeã mundial, a entidade publicou uma nota oficial nesta terça-feira (29/4) negando o vazamento.

“A CBF esclarece que as imagens divulgadas recentemente de supostos uniformes da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 não são oficiais. Nem a CBF e nem a Nike divulgaram formalmente detalhes sobre a nova linha da Seleção. A entidade reafirma o compromisso com seu estatuto e informa que a nova coleção de uniformes para o Mundial ainda será definida em conjunto com a Nike”, escreveu em nota oficial.

Apesar de ser uma possível mudança drástica em relação aos tradicionais azul, verde, amarelo e branco presentes na bandeira brasileira, o estatuto da CBF conta com uma brecha que permitiria a cor diferente. Para a novidade ser feita, bastaria que o modelo fosse aprovado pela diretoria da entidade.

O mundo do futebol foi pego de surpresa com a possibilidade do Brasil trocar os tons azulados pelo vermelho com detalhes pretos no segundo uniforme. A camisa, produzida pela Nike, ainda levaria a logo da Jordan, uma das linhas da empresa de material esportivo.

A Seleção já vestiu peças diferentes em ocasiões especiais, como o conjunto todo preto usado em 2023, em ação de combate ao racismo.