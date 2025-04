CBF se manifesta sobre possível camisa vermelha da Seleção

A CBF utilizou seu site oficial para esclarecer, nesta terça-feira (29), que as imagens camisas vermelhas da Seleção que circulam na internet não são oficiais. Segundo a própria entidade, a nova coleção de uniformes do Brasil ainda terá definição junto a Nike, empresa que fornece material esportivo para a Canarinho. A parceria vem desde 1996.

Na última quarta (28), o site “Footy Headlines” publicou um suposto vazamento do uniforme II da Seleção para a Copa do Mundo de 2026. Segundo a publicação, a camisa seria de cor inédita e que sequer aparece na bandeira brasileira: vermelha. Além disso, a marca da nike daria lugar ao logo “Jordan” ao lado direito do peito.

O estatuto da CBF, no capítulo “Dos Símbolos”, no entanto, prevê que tal alteração só pode ocorrer em jogos festivos. Assim, não poderia servir para a próxima Copa do Mundo, por exemplo.

“Os uniformes obedecerão às cores existentes na bandeira da CBF e conterão o emblema […] podendo variar de acordo com exigências do clima, em modelos aprovados pela Diretoria, não sendo obrigatório que cada tipo de uniforme contenha todas as cores existentes na bandeira e sendo permitida a elaboração de modelos comemorativos em cores diversas, sempre mediante aprovação da Diretoria”, diz o estatuto.

Confira o comunicado da CBF

“A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) esclarece que as imagens divulgadas recentemente de supostos uniformes da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 não são oficiais.

Nem a CBF e nem a Nike divulgaram formalmente detalhes sobre a nova linha da Seleção.

A entidade reafirma o compromisso com seu estatuto e informa que a nova coleção de uniformes para o Mundial ainda será definida em conjunto com a Nike.”

