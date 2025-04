Atlético-MG fica atrás do placar duas vezes e empata com Maringá

Maringá e Atlético-MG empataram por 2 a 2, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil - (crédito: - Foto: Fernando Teramatsu / Maringa? FC)

A vaga nas oitavas de final será decidida na volta. Após ficar duas vezes atrás no placar, o Atlético-MG empatou com o Maringá por 2 a 2, nesta terça-feira (29), fora de casa, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O time paranaense marcou com Maranhão e Fausto Vera (contra) e ficou na frente em duas oportunidades, no entanto, o Galo buscou o empate com Igor Rabello e Hulk.

Com o empate, a decisão pela vaga nas oitavas de final fica para a partida de volta, no dia 21, às 21h30 (de Brasília), na Arena MRV. O vencedor avança de fase. Em caso de nova igualdade, no entanto, a disputa será decidida nos pênaltis.

Rabello falha, mas empata para o Galo

O primeiro tempo foi mais animado do que o esperado, com alternância de controle do jogo. Jogando em casa, o Maringá começou melhor. Embalado com o apoio da torcida, que compareceu em peso, o Dogão não se intimidou diante do Galo. Assim, deu trabalho ao goleiro Ederson antes de abrir o placar, aos 16 minutos. Na falha de Igor Rabello na saída de bola, Maranhão aproveitou e fez 1 a 0.

Após sofrer o gol, o Atlético-MG correu atrás do prejuízo. Dessa forma, criou oportunidades em chutes de Fausto Vera, Gustavo Scarpa e Hulk, que chegou a colocar uma bola na trave em cobrança de falta. Porém, o empate só saiu aos 43 minutos. Igor Rabello aproveitou uma bola levantada na área e se redimiu para empatar o placar.

Maringá fica na frente mais uma vez, mas cede empate

O jogo continuou animado no início da etapa final. O Atlético-MG chegou a marcar com Cuello, aos três minutos, mas o gol foi anulado. O Maringá voltou a ficar na frente do placar aos cinco minutos, quando Fausto Vera desviou um cruzamento contra a própria meta. O Galo, no entanto, não sentiu o baque e reagiu. Fausto Vera e Junior Alonso tentaram, mas o goleiro Rafael William salvou. Contudo, Hulk empatou.

Nos últimos 20 minutos de partida, tanto Maringá quanto Atlético-MG buscaram a vitória. Ninguém queria saber de empate. O time paranaense foi para cima da equipe mineira e quase chegou a vitória em chute de Negueba, mas Everson salvou. Nos acréscimos, o Dogão reclamou de um pênalti em Gustavo Vilar, puxado por Cuello na área. O árbitro, no entanto, não marcou mesmo após checar no VAR.

Maringá x Atlético-MG

Jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil

Data: 29/04/2025

Local: Estádio Willie Davids, em Maringá (PR)

Maringá: Rafael William; Tito, Gustavo Vilar e Max Miller; Raphinha (Lucas Bonifácio, intervalo), Ronald (Robertinho, min. 35’/2ºT), Buga (Evanderson, min. 23’/2ºT), Léo Ceará (Rhuan, min. 40’/2ºT) e Negueba; Matheus Moraes (Cheron, min. 40’/2ºT) e Maranhão. Técnico: Jorge Castilho.

Atlético-MG: Everson; Natanael, Vitor Hugo (Caio Paulista, min. 13’/2ºT), Igor Rabello (Rômulo, intervalo) e Junior Alonso; Fausto Vera (Igor Gomes, min. 22’/2ºT), Rubens e Gustavo Scarpa; Rony (Palacios, min. 32’/2ºT), Hulk e Cuello. Técnico: Cuca

Gols: Maranhão, aos 16′ do 1ºT (1-0); Igor Rabello, aos 43′ do 1ºT (1-1); Fausto Vera (contra), aos 5′ do 2ºT (2-1); Hulk, aos 24′ do 2ºT (2-2)

Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL)

Assistentes: Brigida Cirilo Ferreira (AL) e Rondinelle dos Santos Tavares (AL)

VAR: Charly Wendy Straub Deretti (SC)

Cartões amarelos: Raphinha, Maranhão (MAR); Igor Rabello, Junior Alonso, Hulk (CAM)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.