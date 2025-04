Igor Rabello reconhece erro em gol do Maringá: ‘Difícil’

O Atlético-MG deixou a desejar no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O Galo não correspondeu o favoritismo, ficou duas vezes atrás no placar e empatou com o Maringá por 2 a 2, nesta terça-feira (29), fora de casa. Personagem do primeiro tempo, o zagueiro Igor Rabello falhou no primeiro gol do time paranaense, no entanto, fez o gol de empate para a equipe mineira.

“Meu primeiro jogo entre os titulares, então ainda pegando o ritmo do jogo. O zagueiro sempre está ali no lance e se sair o gol do adversário, a gente sempre vai estar no lance. Então é claro que eu assumo a responsabilidade de ter tirado a bola, mas o jogo é bem difícil. O time deles joga bem diferente do que está acostumado”, disse o zagueiro.

Foi o primeiro jogo de Igor Rabello como titular na temporada. Portanto, o zagueiro sentiu a falta de ritmo e falhou no gol de Maranhão, que abriu o placar da partida. Já no apagar das luzes da primeira etapa, fez o gol de empate. O jogador, no entanto, foi substituído no intervalo. Na etapa final, Vera fez contra e Hulk empatou para fechar o placar.

Com o empate, a vaga nas oitavas de final será decidida no jogo de volta, dia 21, em Belo Horizonte. Em caso de nova igualdade, a decisão será nos pênaltis. O Atlético-MG volta a campo na próxima segunda-feira (5), às 20h (de Brasília), contra o Juventude, pela 7ª rodada do Brasileirão.

