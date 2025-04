Grêmio x Palmeiras, pelo Brasileirão Sub 20: onde assistir, escalações e arbitragem

Líder do Campeonato Brasileiro Sub-20, o Palmeiras visita o Grêmio em busca da manutenção da ponta da tabela. A partida acontece na tarde desta quarta-feira (30), às 15h, no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul.

Até aqui, o Verdão já somou 14 pontos, com quatro vitórias, dois empates e uma derrota. No último duelo, venceu o clássico contra o Corinthians por 2 a 0. Já o Tricolor ocupa a 14ª colocação, com oito pontos conquistados.

Onde assistir

A partida terá transmissão pelo canal do Grêmio no YouTube.

Como chega o Grêmio

Depois de um começo ruim no torneio, sem vencer até a quinta rodada, o Tricolor tenta manter a recuperação na competição. Na última rodada, bateu o Flamengo por 2 a 1 e conseguiu deixar a zona de rebaixamento. Pelo estadual, Fabiano Daitx optou por um time mais alternativo, que empatou sem gols com o Real.

Como chega o Palmeiras

O líder da competição quer manter o embalo. Até aqui, o Verdão perdeu apenas na estreia e chega com seis partidas de invencibilidade. Depois de vencer o Dérbi contra o Corinthians, o Palmeiras estreou com vitória no Paulistão, contra o União Suzano, por 4 a 2, também com uma equipe mais alternativa.

GRÊMIO X PALMEIRAS

Brasileirão Sub-20 – 8ª rodada

Data e horário: quarta-feira, 30/04/2025, às 15h (de Brasília)

Local: CT Hélio Dourado, em Eldorado Sul/RS

GRÊMIO: Ygor; Smiley, João Lima, Nathan e Pedro Gabriel; Zortéa, Araújo e Riquelme; Tiago, Jardiel e Jean. Técnico: Fabiano Daitx

PALMEIRAS: Aranha; Gilberto, Robson, Diogo e Arthur; Rafael Coutinho, Larson e Erick Belé; Riquelme Fillipe, Heittor e Sorriso. Técnico: Lucas Andrade

Árbitro: Marcello Ignacio Domingues Neto (RS)

Auxiliares: Otavio Legramanti (RS) e Fagner Bueno Cortes (RS)

