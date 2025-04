Luis Enrique se rende à torcida do PSG após triunfo em Londres: ‘Não me pedem a Champions’

O triunfo do PSG sobre o Arsenal no jogo de ida semifinal da Champions levou o técnico Luis Enrique a se render à torcida francesa nesta terça-feira (29), em Londres. Ele destacou a importância dos quase 2.500 torcedores no Emirates Stadium, revelando como se fosse um “pacto” desde sua chegada.

Diante de uma real chance de título inédito do clube parisiense na principal competição de clubes da Europa, o espanhol surpreendeu ao comentar que não escuta cobranças nas ruas por parte dos fãs do Paris Saint-Germain.

“Desde o primeiro dia, na temporada passada, a torcida sentiu que a equipe representava quanto ao trabalho. Ao jogarmos bem eles gostam ainda mais. Essa conexão existe desde o primeiro dia. Esse ano, aliás, temos estatísticas melhores, e os torcedores sempre têm muito orgulho. Quando ando por Paris, ninguém me pede para ganhar a Champions, pedem para que eu continue com a mesma ideia, e vimos 2.500 torcedores do PSG (em Londres) que não pararam de cantar, de torcer. Dedicamos a vitória a eles”, iniciou ele, em entrevista à ‘TNT’.

Luis Enrique mantém pés no chão

Luis Enrique também frisou o excelente comportamento de sua equipe diante dos Gunners , mas deixou claro que o duelo de volta no Parque dos Príncipes trárá grandes dificuldades.

“Um estádio impressionante, um ambiente único, semifinal da Champions, faz sentido. Sentimos desde o começo que estávamos preparados, que a equipe tem personalidade, caráter, jogamos bem o futebol, conseguimos um gol que nos deu muita tranquilidade e vimos uma versão muito boa do PSG. Ainda falta o jogo de volta, o Arsenal tem um nível muito alto, estão atrás no placar, vão ter que se arriscar. Temos que preparar muito bem o segundo jogo”, afirmou.

“A vantagem de 1 a 0 pode sumir no primeiro minuto, então vamos tentar defender, fazer o nosso jogo. O Arsenal é um time muito trabalhador com ou seu a bola, muito fortes nas bolas paradas, vai ser difícil. Vamos tentar em casa com o nosso ambiente, a nossa torcida”, concluiu.

Jogo da volta em Paris

Ousmane Dembélé anotou, aos quatro minutos de jogo, o gol solitário no Emirates Stadium e que coloca o PSG em vantagem para o confronto de volta, em 7 de maio, na capital francesa.

