Everson comemora marca de 300 jogos no Atlético

O goleiro Everson atingiu uma marca histórica com a camisa atleticana. O jogador, de 34 anos, completou 300 jogos pelo Atlético-MG no empate com o Maringá por 2 a 2, nesta terça-feira (29), pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Contudo, nem tudo foi festa. O arqueiro atleticano lamentou o tropeço, mas confia na recuperação em Belo Horizonte.

“Muito feliz pela marca de 300 jogos, mas não pelo resultado. Foi um jogo difícil contra uma equipe que marca individualmente. Ficamos duas vezes atrás do placar, mas conseguimos reagir e buscar o empate. Não vencemos, mas também não perdemos. Pelo menos não vamos precisar remar atrás de um resultado diante da nossa torcida”, disse o jogador.

O Atlético-MG ficou duas vezes atrás no placar. O Maringá saiu na frente com Maranhão, no entanto, o Galo reagiu com Igor Rabello. Na etapa final, Fausto Vera deu azar e marcou contra a própria meta. Contudo, Hulk garantiu a igualdade após receber assistência de Cuello. Na reta final, Everson teve papel decisivo e salvou o time atleticano.

Com o empate, a vaga nas oitavas de final será decidida no jogo de volta, dia 21, em Belo Horizonte. Em caso de nova igualdade, a decisão será nos pênaltis. O Atlético-MG volta a campo na próxima segunda-feira (5), às 20h (de Brasília), contra o Juventude, fora de casa, pela 7ª rodada do Brasileirão.

