Luciano desencanta e São Paulo bate o Náutico de virada pela Copa do Brasil

Luciano marcou os dois gols da vitória do Tricolor - (crédito: Foto: Paulo Pinto/São Paulo FC)

O São Paulo saiu na frente no duelo da terceira fase da Copa do Brasil. Na noite desta terça-feira (29), de virada, o Tricolor bateu o Náutico por 2 a 1. Luciano, que não marcava a mais de dois meses brilhou e marcou os gols tricolores na partida.

Com o resultado, o Tricolor joga por um empate no jogo de volta nos Aflitos, que acontece apenas no dia 20 de maio. Já o Timbu precisa de uma vitória por um gol para mandar a decisão para os pênaltis ou por dois ou mais para classificar direto.

Os dois clubes voltam a campo pelo Brasileirão no próximo final de semana. Na sexta-feira (02), o São Paulo recebe o Fortaleza, às 21h30, no Morumbis, pela Série A. Já o Náutico volta a campo no domingo (04), contra o Brusque, nos Aflitos, às 19h, pela Série C.

Náutico sai na frente e Tricolor busca o empate

O São Paulo começou a partida indo para cima e dominando o jogo. Na primeira grande oportunidade, Luciano recebeu na área e chutou para defesa de Muriel. Depois de dez minutos de pressão do Tricolor, o Náutico chegou e marcou. Caio Victor recebeu na esquerda, trouxe para o meio e anotou um golaço no Morumbis.

A festa pernambucana durou apenas quatro minutos. Luciano recebeu mais uma vez na área, só que desta vez girou bem e chutou firme para empatar o jogo e encerrar um jejum de mais de dois meses. O São Paulo ficava mais com a bola, só que não conseguia criar grande oportunidades. O Timbu teve a chance para ir para o vestiário em vantagem. Depois de cobrança de escanteio, a bola sobrou para Paulo Sérgio, que mandou para fora.

Luciano brilha e vira para o São Paulo

Luciano apareceu novamente logo no começo do segundo tempo. Após cruzamento de Marcos Antônio, o atacante apareceu na área para dar um toque sutil e virar o jogo. O Tricolor teve a chance de ampliar, após novo cruzamento de Marcos Antônio, corta luz de André Silva, mas Matheus Alves bateu em cima do goleiro.

Nos minutos finais, Zubeldía colocou o time para cima em busca em ampliar a vantagem. Ryan Francisco veio para o jogo, mas não conseguiu aproveitar sua oportunidade. No último lance, André Silva teve a grande chance para marcar o terceiro, mas acabou mandando para fora.

SÃO PAULO 2 X 1 NÁUTICO

Jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil

Data-Hora: 29/4/2025 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio do Morumbis, São Paulo (SP)

Gols: Caio Victor, 16’/1ºT (0-1); Luciano, 20’/1ºT (1-1); Luciano, 1’/2ºT (2-1)

SÃO PAULO: Rafael; Cédric Soares, Ruan, Alan Franco (Sabino, 39’/2ºT) e Wendell (Enzo Díaz, 17’/2ºT ); Marcos Antônio, Alisson (Bobadilla, 17’/2ºT ), Lucas Ferreira (Ryan Francisco, 17’/2ºT) e Matheus Alves (Rodriguinho, 17’/2ºT ); Luciano André Silva. Técnico: Luis Zubeldía.

NÁUTICO: Muriel; Buiú, Felipe Santana (Rayan, 29’/2ºT), Carlinhos e Igor Fernandes; Auremir (Wenderson, 29’/2ºT), Marco Antonio, Patrick Allan (Dudu, 24’/2ºT) e Caio Victor (Marquinhos, 16’/2ºT ); Kelvin e Paulo Sérgio (Bruno Mezenga, 16’/2ºT ). Técnico: Hélio dos Anjos.

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Auxiliares: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF)

VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO)

Cartões amarelos: Luciano (SPFC); Auremir, Buiú e Carlinhos (NAU)

