Fluminense perde caminhão de gols, mas vence Aparecidense pela Copa do Brasil

Jogando para pouco mais de 8 mil pessoas no Maracanã, o Fluminense venceu a Aparecidense-GO por 1 a 0 nesta terça-feira (29), pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O gol, marcado tardiamente, foi de Keno, aos 35′ da etapa final. A torcida presente no Maraca viveu mix de emoções, já que vaiava o time minutos antes do gol do alívio. Ainda assim, vaias ao apito final. Com a (magra) vitória, o Tricolor jogará por um empate na volta (dia 21 de maio) para avançar à quarta fase.

Primeiro tempo

A partida já começou com uma notícia ruim para o Fluminense. Logo aos 9′, Cano ergueu demais o pé em disputa com o zagueiro Wellington e chocou-se com o defensor. Pior para o atacante tricolor, que precisou de substituição após sentir dores no joelho esquerdo e sair de maca. Pouco depois, aos 12′, quase que seu substituto abriu o marcador. Afinal, em jogada espetacular pela direita, Ganso fez corta-luz, e Eve chutou de primeira. Matheus Alves, muito bem colocado, fez a defesa no canto. Arias, aos 16′, fez o arqueiro trabalhar novamente, desta vez em chute de longe.

A Aparecidense, porém, tinha suas armas. Gui Meira escapou em alta velocidade, mas foi fominha, optando pelo chute em vez do passe para Júlio César, livre de cara para Fábio. Ignácio, com um carrinho impressionante, afastou para escanteio. Pouco depois, foi a vez do canhotinho João Marcos fazer fumaça pela direita, cortar para o pé bom e chutar – fraco, porém.

Com a torcida apreensiva pela ausência do gol, o Fluminense partiu para cima. Keno, novamente de longe, obrigou Matheus Alves a espalmar. Na sobra, Arias pegou muito mal na bola e errou o alvo. Ao apito final, vaias vindas das arquibancadas do Maracanã.

Segundo tempo

Apesar de Renato Gaúcho voltar sem substituições para a etapa final, bastou uma mudança de posicionamento para a equipe melhorar. Ganso, que esteve muito próximo a Everaldo no primeiro tempo, recuou um pouco no campo e achou passe incrível para Samuel Xavier na meia-lua, aos 5′. O lateral escorou de calcanhar para Keno, que chutou de primeira. Matheus Alves novamente caiu no canto para defender. O goleiro voltou a aparecer em chute de Keno aos 9′, salvando o Camaleão novamente.

Depois, uma blitz do Fluminense. Freytes, em duas cabeçadas, quase abriu o placar. Na primeira, fez o goleiro fazer sua defesa mais espetacular no jogo. Na segunda, acertou a trave. A bola simplesmente não entrava.

Nisso, a Aparecidense começou a ameaçar em contra-golpes. Após jogada da esquerda, Gui Meira ficou de frente para Fábio, mas chutou à esquerda da meta tricolor. Em lance quase idêntico, aos 30′, ele novamente perdeu grande oportunidade, em momento marcado pelas altas vaias do torcedor. Mas a reclamação viraria alívio em breve. Afinal, aos 35′, Keno tirou o grito de gol do ansioso torcedor tricolor. Em sua jogada característica, ele cortou da esquerda para dentro e, de direita, de fora da área, conseguiu superar Matheus Alves. Vantagem do Flu para a volta, apesar das vaias à atuação abaixo da equipe.

Próximos passos de Fluminense e Aparecidense

O Fluminense segue no Maracanã. Isso porque recebe o Sport, no sábado (3 de maio), pela sétima rodada do Brasileirão, em jogo que inicia às 18h30 (de Brasília). A volta contra a Aparecidense acontece apenas no dia 21, ainda sem estádio definido, às 19h30. Com o triunfo por 1 a 0, o time do técnico Renato Gaúcho joga, então, pelo empate para avançar.

A equipe goiana, por sua vez, volta a atuar pela Série D. O Camaleão visita o Goianésia, no domingo (4), pela terceira rodada do torneio nacional. Ainda terá outros dois compromissos antes de voltar a encarar o Fluminense. A Aparecidense avança em caso de vitória por dois gols de diferença.

FLUMINENSE 1 x 0 APARECIDENSE

Copa do Brasil – 3ª fase (jogo de ida)

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e horário: terça-feira, 29/04/2025, às 21h30 (de Brasília)

Público/Renda: 8.702 torcedores/R$ 295.254,00

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Freytes e Fuentes (Renê, 25’/2ºT); Martinelli (Lima, 11’/2ºT), Nonato (Lezcano, 25’/2ºT) e Ganso (Serna, 25’/2ºT); Arias, Keno e Cano (Eve, 11’/1ºT). Técnico: Renato Gaúcho.

APARECIDENSE: Matheus Alves; David, Wellington, Lucas Rocha (Vanderley, 24’/2ºT) e Mário Henrique; Matheus Chaves (Enzo, 11’/2ºT), Allef (Dyego, 11’/2ºT) e Gui Meira (Lauro, 39’/2ºT); Buba, João Marcos e Júlio César (Kaio Nunes, 24’/2ºT). Técnico: Lúcio Flávio.

Gols: Keno, 35’/2ºT (1-0);

Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)

Assistentes: Maíra Mastella Moreira (RS) e Jorge Eduardo Bernardi (RS)

VAR: Vinícius Furlan (SP)

Cartões Amarelos: Fuentes (FLU); Mário Henrique, David, Lucas Rocha, Wellington (APA)

Cartões Vermelhos: –

