Flamengo define preço por Wesley: pelo menos R$ 225 milhões

Wesley deve deixar o Flamengo no meio do ano - (crédito: - Foto: Marcelo Cortes / Flamengo)

O Flamengo se prepara para perder Wesley no meio do ano. Segundo o “ge”, os empresários do jogador estiveram na Europa para reuniões com clubes interessados, no entanto, nenhuma proposta foi formalizada. O Rubro-Negro, por sua vez, tem o preço definido. Quem quiser contratar o lateral-direito vai ter que desembolsar, pelo menos, a bagatela de R$ 255 milhões.

A prioridade é negociá-lo com um clube inglês. Wesley enxerga a Inglaterra como o destino ideal e que mais se encaixa com o seu estilo de jogo. Contudo, clubes espanhóis também estariam interessados jogador e, claro, nenhuma porta está fechada. Tudo vai depender da melhor proposta para as duas partes.

A viagem dos empresários do jogador não tem ligação com o Flamengo. O intuito foi conhecer projetos e também estreitar laços com os europeus para uma futura venda. No ano passado, Wesley quase foi vendido para a Atalanta, da Itália. Porém, não teve desfecho. Neste ano, o Rubro-Negro recusou propostas do Aston Villa, da Inglaterra; do Milan, da Itália; e do Zenit, da Rússia.

Wesley deve se despedir do Flamengo no Mundial de Clubes, já que está nos planos do clube para a competição. O Rubro-Negro está no Grupo D junto com Chelsea, da Inglaterra, e Espérance, da Tunísia. Após a exclusão do León, do México, existe uma vaga indefinida. A Fifa avalia resolver a situação em uma partida entre América do México e Los Angeles FC, dos Estados Unidos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.