Cano sai cedo por entorse no joelho e preocupa Fluminense

O atacante Germán Cano, substituído logo aos 10′ durante a vitória por 1 a 0 sobre a Aparecidense, nesta terça-feira (29), preocupa o Fluminense. Afinal, ele deixou o gramado do Maracanã mancando por conta de uma entorse no joelho esquerdo.

A informação é do repórter Pedro Neville, do “Amazon Prime”. O jogador sentiu a lesão após disputa com o zagueiro Wellington, na área da equipe adversária, ainda aos 5′ da etapa inicial. Ao tentar finalizar, ele acertou o rival, que caiu em cima de seu joelho. Assim, o atacante, que levou três minutos sendo atendido antes de sair de maca, realizará exames nesta quarta-feira (29) para saber a gravidade da possível lesão.

O Fluminense ainda não se manifestou sobre a situação do atacante. Cano, aliás, foi para o vestiário antes mesmo do intervalo do jogo. Ele só retornou ao banco de reservas aos 9′ da etapa final, permanecendo até o fim. Everaldo foi seu substituto em campo, entrando aos 11′ do primeiro tempo. No entanto, não estava com a pontaria em dia e passou em branco na magra e suada vitória tricolor.

