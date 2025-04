Zubeldía acredita que São Paulo poderia ter feito mais e destaca momento do grupo

O São Paulo largou na frente no duelo contra o Náutico, na terceira fase da Copa do Brasil. Na noite desta terça-feira (29), o Tricolor bateu o Timbu, de virada, por 2 a 1, com dois gols de Luciano, que encerrou um jejum de mais de dois meses.

Para o técnico Luis Zubeldía, o São Paulo poderia ter conseguido um resultado superior dentro de casa. O argentino comentou sobre a recuperação do time ao longo da partida, que conseguiu mostrar qualidade para virar o jogo.

“Acho que podíamos ter feito pelo menos um gol a mais. Assim é o futebol, eles podem em uma chance abrir o marcador. Depois nós tivemos a qualidade de reverter o resultado e terminamos com a sensação de que podíamos ter feito mais”, ressaltou.

Um ponto que agrada o treinador é o nível de atuação que o time vem demonstrando. Mesmo com desfalques, o São Paulo alcançou a marca de dez jogos de invencibilidade. Um ponto apontado por Zubeldía é a mistura de jovens com experientes.

“O mais importante para mim não é o resultado, mas o que está entregando o grupo. Apesar das dificuldades que estão acontecendo, acho que a mistura entre jogadores experientes e jogadores jovens está tendo como resultado o trabalho em equipe. É claro que há coisas que podemos fazer melhor, que temos que evoluir. Mas hoje começamos com jovens em uma equipe com experiência e fechamos o jogo da mesma forma”, pontuou.

Destaque de Luciano

Um dos méritos de Zubeldía foi o posicionamento de Luciano, que atuou dentro da área e anotou os dois gols da partida. O treinador revelou uma conversa com o jogador, em que profetizou que ele marcaria contra o Timbu, e comentou sobre as variações em seu posicionamento.

“Ontem eu conversei com ele e disse que confiava que ele ia fazer um gol. Ele fez dois e isso nos ajudou bastante. Há partidas e partidas. Há jogos que um não pode fazer isso e há jogos que precisamos de um jogador que trabalhe mais como meia-atacante, ajudando os volantes. É uma alternativa que sempre temos e que analisamos em função do que o adversário pode fazer”, explicou.

