Renato lamenta gols perdidos e já comenta sobre próximo adversário: ‘Carne de pescoço’

O técnico do Fluminense, Renato Gaúcho, falou sobre o magro placar contra a Aparecidense, nesta terça-feira (29), em jogo pela Copa do Brasil, no Maracanã. O 1 a 0, segundo o treinador, em coletiva pós-jogo, se dá pelo fato de não existir “jogo fácil” no futebol brasileiro.

Sem nominar, ele citou a dificuldade que outras equipes da Série A tiveram com rivais de divisões inferiores. Afinal, nesta terça, Atlético-MG e Fortaleza, por exemplo, empataram com times da Série C pela própria Copa do Brasil. Já o Inter, a exemplo do Flu, venceu por apenas 1 a 0 um time da Série D.

“Problema não são os jogos mais difíceis, problema é que não tem jogo fácil. Hoje criamos bastantes oportunidades, mas não aproveitamos. Temos que ficar ligados nisso. Quando eu falo que não tem jogo fácil, vocês mesmo falam: “tal clube pode ser campeão brasileiro, outro time pode ser campeão”. Vamos ver os resultados deles contra os times de Série C. Não tem mais jogo fácil”, disse.

Sport é ‘carninha de pescoço’, diz Renato

Utilizando praticamente o time titular, Renato também explicou sobre o rodízio que faz no Fluminense. Ele lembrou que o adversário do tricolor no sábado (3 de maio) – Sport – sequer jogou no meio de semana, o que faz com que o time carioca chegue mais desgastado.

“A gente vem trabalhando, apesar de que a gente não tem tempo de trabalho. O desgaste da equipe é muito grande. Tenho feito um revezamento no grupo para não perder mais jogadores. Mesmo assim, são cinco substituições, com três, quatro minutos perdi o Cano. Então é difícil. Vamos pegar um time que é carninha de pescoço nesse fim de semana, que é o Sport, e o Sport não se desgastou durante a semana, enquanto a gente se desgastou bastante e sábado tem jogo de novo. O desgaste é muito grande, por isso muitas vezes eu troco umas peças, justamente para poupar jogadores, ter sangue novo e dar oportunidade para todo mundo”, discorreu.

A partida a qual Renato se refere vale pela sétima rodada do Brasileirão e será no Maracanã, às 18h30 (de Brasília). Enquanto o Flu chega na quinta colocação, com dez pontos, o Sport é o lanterna, com somente dois.

