Sede do Corinthians tem muros pichados: ‘Muito podcast e pouco futebol’

O Corinthians vive mais uma crise e nem mesmo a apresentação do técnico Dorival Júnior conseguiu acalmar a fúria de torcedores diante dos maus resultados recentes e do clima turbulento que ronda o clube. Em protesto, os muros do Parque São Jorge sofreram vandalismo na noite desta terça-feira (29).

Mensagens espalhadas pelo local expressam indignação com a atual gestão e cobram explicações do presidente Augusto Melo. Em uma das pichações, a frase ‘Muito podcast e pouco futebol’ critica a grande quantidade de entrevistas por parte de Augusto e dos jogadores.

O mandatário alvinegro, aliás, foi alvo de outra pichação. Esta, por sua vez, favorável ao impeachment da cúpula corintiana.

Apesar do título do Campeonato Paulista, o Corinthians acumula frustrações na temporada: eliminação precoce na Libertadores, terceira posição do seu grupo na Sul-Americana e apenas o 12º lugar no Campeonato Brasileiro após seis rodadas. Na última apresentação, aliás, goleada acachapante por 4 a 0 para o Flamengo, no Maracanã.

Na última segunda, Augusto Melo teve as contas do primeiro ano de sua gestão reprovadas pelo Conselho Deliberativo. Desse modo, são grandes as chances de um novo pedido de impeachment por gestão temerária.

No mesmo dia, a Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do Corinthians, se manifestou em cobrança de transparência da diretoria e com pedido de responsabilidade com o futuro do clube. Em nota oficial, a torcida afirmou que “o tempo das desculpas e dos discursos vazios acabou”.

