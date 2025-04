Cléber Xavier comanda primeiro treino pelo Santos

Recém-chegado no Santos, Cléber Xavier já iniciou o seu trabalho no Alvinegro. Nesta terça-feira (29), após a sua apresentação, o novo treinador já esteve em ação no CT Rei Pelé e comandou sua primeira atividade junto com o elenco santista.

Em seu primeiro contato com os jogadores, Xavier realizou uma reunião que contou com a presença do presidente Marcelo Xavier e do CEO Pedro Martins. Depois, em campo, comandou uma atividade com treinos físicos, táticos e de bola parada.

Além da presença do novo treinador, Soteldo também foi um dos destaques do dia. O venezuelano iniciou o trabalho de transição física, em uma atividade realizada à parte do elenco. Neymar, Thaciano, Barreal e Gabriel Bontempo seguem no departamento médico.

O Santos ainda realizará um último trabalho antes da partida contra o CRB, na próxima quinta-feira (01). O duelo pela Copa do Brasil marca a estreia de Cléber Xavier pelo clube e em sua carreira como treinador.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.