Climão marcou a Páscoa de Neymar e Bruna Biancardi; familiares intervieram

A nova lesão muscular de Neymar não apenas o afastou dos gramados, mas também desencadeou um episódio de desgaste emocional em sua vida pessoal. Fontes próximas do camisa 10 do Santos têm notado mudanças comportamentais — especialmente com Bruna Biancardi — capazes de gerar um alerta no círculo mais íntimo do jogador. Cabisbaixo aqui, irritado ali, o craque tem acumulado desentendimentos recentemente.

O caso mais recente envolve sua noiva, Bruna Biancardi, durante a celebração familiar da Páscoa — marcada por tensões. O contexto, porém, exige que voltemos ao início. Tudo começou após o atacante ter sofrido uma lesão no músculo semimembranoso da coxa esquerda, contra o Atlético-MG, dia 16 de abril. Como o novo problema ocorreu quando ainda retornava gradualmente aos campos, foi o suficiente para desestabilizá-lo emocionalmente.

Acontece que o almoço de Sexta-Feira Santa, feriado tradicional e sagrado para os religiosos, estava marcado para dois dias depois. Ou seja, 18 de abril. Durante o evento, o craque optou por ficar isolado em outro cômodo da residência e, ainda segundo fontes, cogitou até mesmo não comparecer. A postura mais introspectiva também foi motivada pela chateação do atacante com Biancardi, que decidiu manter a celebração em meio ao caos pela lesão.

Climão com Bruna Biancardi

O afastamento entre eles era evidente durante a cerimônia, visto que o camisa 10 sequer participou ativamente do evento — que também dava início às celebrações de aniversário da Bruna. Contudo, fontes revelaram que o jogador esperava mais sensibilidade e empatia da amada por seu momento de abalo emocional. Houve quem definiu o clima do almoço como “pesado”.

“Ele ficou incomodado com a falta de empatia dela”, afirmou uma das fontes à reportagem da coluna do Léo Dias.

Com decoração especial e desenvolvida por profissionais, a festa ocorreu na temática do coelho de páscoa e até contou com uma pelúcia gigante. Biancardi compartilhou alguns registros do evento, e internautas logo notaram a ausência do astro nas fotos. O jogador, porém, só participou da roda de oração — organizada por seu pai para amenizar o clima entre o casal e do próprio atleta.

“Ele participou apenas de uma breve oração conduzida por um pastor levado por seu pai e, logo depois, se recolheu novamente”, contou a fonte.

Preocupação com Neymar

A situação gerou inquietação também entre outros familiares do atleta. Nadine Gonçalves, mãe do craque, se ‘uniu’ ao ex-marido para externar preocupação com estado emocional do filho. Eles acreditam que o convívio entre Mavie, filha com Bruna, e Helena, fruto de sua relação com Amanda Kimberlly, possa contribuir para a recuperação emocional do craque, que segue afastado das atividades esportivas há mais de dez dias.

