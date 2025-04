Na mira do Real Madrid, Xabi Alonso indicará reforços para o clube

Apesar da negociação entre Carlo Ancelotti e a Seleção Brasileira ter sido encerrada sem um final feliz entre as partes, o Real Madrid não deve permanecer com o treinador italiano. Assim, Xabi Alonso entra em cena como o grande favorito para assumir a equipe a partir da temporada 2025/26. O técnico do Bayer Leverkusen já teria dois nomes para indicar à diretoria merengue: Zubimendi e Wirtz.

Atualmente na Real Sociedad, o volante Zubimendi, de 26 anos, tem cláusula de rescisão de 60 milhões de euros (R$ 384 milhões). O montante não seria problema para o Real Madrid. Por outro lado, o meia Wirtz é uma joia alemã e vive uma situação diferente. Afinal, para ter o jogador, os Merengues teriam que negociar diretamente um valor com o Leverkusen.

Zagueiro também na mira de Xabi Alonso

Um outro nome que poderia pintar no Santiago Bernabéu, de acordo com o jornal “As”, é o de Jonathan Tah. O zagueiro tem um pré-acordo para defender o Barcelona na próxima temporada. Contudo, alguns acontecimentos teriam abalado as tratativas com os catalães. Por ter contrato somente até o fim de junho com o Leverkusen, a chegada sem custos tem o aval tanto de Xabi Alonso como da diretoria do Real.

“Temos um acordo de cavalheiros no qual, se vem algum dos clubes pelos quais ele jogou, sentaríamos para conversar e não colocaríamos impedimento. Somos um clube muito profissional e estamos preparados para tudo”, disse o CEO do clube alemão, sobre a possibilidade de perder Xabi Alonso para os espanhóis.

Ao longo dos dias, as notícias de uma saída de Carlo Ancelotti do Real Madrid ganharam força. O acerto com a CBF para assumir a Seleção Brasileira era dado como questão de tempo. Porém, alguns fatores minaram a relação, e o treinador, por ora, não assumirá mais a Amarelinha.

