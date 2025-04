Botafogo e Savarino ajustam os detalhes finais da renovação de contrato

Ícone do Botafogo em 2024 e um dos jogadores mais queridos pela torcida, o atacante Savarino conversa com o Botafogo para ajustar os detalhes finais de sua renovação de contrato.

O vínculo atual do astro venezuelano termina em dezembro de 2026. As duas partes negociam a ampliação até o fim de 2028, segundo o jornal “O Globo”. A multa rescisória, assim, passaria para 20 milhões de dólares (R$ 112,43 milhões).

Savarino pede ajustes, como porcentagem de juros, taxa de câmbio e valor de multa rescisória. O clube entende as demandas do atacante e busca um denominador comum para estas cifras.

Sem empresário, Savarino deixa as negociações nas mãos do empresário e quer a renovação com o Mais Tradicional. No entanto, depois do Mundial de Clubes, vê com simpatia uma ida ao futebol europeu, caso, claro, apareça uma boa proposta e seja também vantajosa para o Botafogo. O jogador mantém o desejo de jogar no Velho Continente.

O astro da Vinho Tinto está no Botafogo desde o começo do ano passado, quando o Glorioso o comprou, junto ao Real Salt Lake (EUA), por 2,7 milhões de dólares (R$ 13,2 milhões à época). Campeão da Libertadores e do Brasileirão, o camisa 10 alvinegro soma 18 gols em 81 jogos. Savarino está prestes a ganhar uma homenagem nas arquibancadas do Estádio Nilton Santos.

