Vasco contará com retornos importantes diante do Operário pela Copa do Brasil

Tchê Tchê é uma das novidades entre os relacionados do Vasco para duelo com o Operário - (crédito: Foto: Matheus Lima/Vasco)

Depois da derrota para o Cruzeiro, o Vasco volta suas atenções para a 3ª fase da Copa do Brasil. Assim, o clube divulgou a lista de relacionados para o duelo com o Operário, que acontece nesta quinta-feira (1), às 16h (de Brasília), em Ponta Grossa. Entre as novidades, está Tchê Tchê, que voltará a ficar à disposição depois de quatro partidas fora de combate.

Vale lembrar que o volante esteve de fora por questões familiares e só voltou a treinar no último sábado (26), após duas semanas. A última atuação do atleta aconteceu no triunfo por 3 a 1 sobre o Sport, no dia 12 de abril, pela terceira rodada do Brasileirão. Ele, então, esteve de fora dos duelos com Ceará, Flamengo, Lanús e Cruzeiro.

Além disso, o técnico interino Felipe Maestro terá os retornos de Lucas Piton e Adson. Ambos ficaram de fora no revés para a Raposa, em Uberlândia, pelo Campeonato Brasileiro, visto que foram poupados por Fábio Carille.

???? Os relacionados do Vasco da Gama para a viagem rumo ao Paraná ???????? ????????????????????: o atleta intensificou as atividades indoor, conciliando com trabalhos no campo. ????????????????????: já realiza trabalhos de força, condicionamento físico e corridas lineares no campo.… pic.twitter.com/SlOhdS5le5 — Vasco da Gama (@VascodaGama) April 29, 2025

Por outro lado, o comandante não poderá contar com Maurício Lemos, que está voltando a treinar aos poucos depois de fraturar a costela, e Payet, que segue em recuperação da lesão no joelho.

A delegação vascaína já está em solo paranaense e fará, nesta quarta-feira (30), o último treino no CT do Coritiba pela manhã. O jogo de ida acontece no Estádio Germano Krüger, enquanto as equipes voltam a se enfrentar no dia 20 de maio, às 19h, em São Januário.

