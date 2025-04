Marcos Antônio encanta Zubeldía, que pede sua permanência: ‘Sou otimista’

Demorou, mas Marcos Antônio engatou uma sequência com a camisa do São Paulo. E encantou. O volante novamente foi titular nesta terça-feira (29), no Morumbis, na vitória por 2 a 1 sobre o Náutico, pela Copa do Brasil e recebeu elogios de Zubeldía. O jogador vem encantando tanto o treinador, que o argentino já torce para que o Tricolor compre o atleta em definitivo.

“Sou otimista. Acho que o clube vai resolver a situação e ele vai seguir com a gente. Desfruto vê-lo jogar ao lado do Alisson. São responsáveis por grande parte do futebol que apresentamos hoje. Fomos encontrando situações e ninguém imaginava essa dupla de volantes. Nos animamos com os dois e eles nos dão um volume importante. Acho que ele vai ficar, mas não sou eu que comanda a situação. Tudo de positivo que aconteça com ele, ele é o responsável por tudo. Nenhum momento foi soberbo, sempre foi bom companheiro. Demonstrou que pode fortalecer nosso time”, disse Zubeldía.

Contudo, a negociação não é simples. Marcos Antônio está emprestado pela Lazio, da Itália, até 30 de junho. No contrato, o valor estipulado para a compra é de cerca de R$ 25,5 milhões. Com problemas financeiros, o São Paulo entende que não pode fazer este movimento agora em 2025.

A ideia do São Paulo é prorrogar o empréstimo por mais uma temporada e efetuar a compra em 2026. Tanto que o clube vem mantendo conversas com o jogador e Zubeldía e existe um otimismo pela permanência. A diretoria vem trabalhando para que um negócio positivo seja concretizado brevemente. Contudo, o principal objetivo do clube é manter o atleta, sem prejudicar o planejamento financeiro.

