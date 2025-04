Nonato analisa vaias do torcedor mesmo após vitória do Fluminense: ‘Não faltou esforço’

Nonato em ação no trunfo do Fluminense sobre a Aparecidense pela Copa do Brasil - (crédito: Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)

O Fluminense bateu a Aparecidense por 1 a 0 pelo jogo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil, no Maracanã, porém recebeu vaias da torcida, insatisfeita com a atuação. Na zona mista, Nonato ressaltou que outras equipes consideradas grandes no futebol brasileiro tiveram dificuldade contra adversários de séries menores.

“Primeiramente, nós temos que respeitar todos os adversários. É só observar os outros resultados da Copa do Brasil, em que outras equipes consideradas grandes tiveram jogos difíceis. Claro, acredito que não fizemos um mau jogo, mas a gente esperava ter uma sorte melhor na definição. Chegamos várias vezes no último terço e não concluímos da melhor maneira. Importante vencer, mas sabemos que temos que ajustar e nosso torcedor concorda”, disse.

Além disso, o meio-campista falou sobre as vaias do torcedor. Ao longo de toda a partida, o Tricolor enfileirou finalizações, mas teve dificuldade para sair de campo com a vitória, com a grande atuação do goleiro Matheus Alves.

“O Torcedor paga o ingresso e tem direito de fazer o que ele quiser. Quem sou eu para falar o que deve ou não fazer. Mas não faltou esforço e chegamos várias na área do adversário, mas faltou a calma na hora de definir. Temos que melhorar, faz parte do futebol ouvir críticas, vias e temos que melhorar para dar alegria ao torcedor”, completou.

Chances como titular e duelo com o Sport

Vale ressaltar que Nonato foi uma das novidades entre os titulares ao ganhar a vaga de Facundo Bernal. Assim, o jogador falou sobre a oportunidade e projetou o próximo compromisso da equipe na temporada. No sábado (3), o time mede forças com o Sport, às 18h30 (de Brasília), novamente no Maracanã, agora pelo Brasileirão.

“Conhecemos bem o Campeonato Brasileiro. Não tem jogo fácil. Fica essa falsa impressão de que o Sport está mal, mas quem assiste aos jogos sabe que eles tiveram jogos definidos por erros de arbitragem, que às vezes definem uma partida. Temos que respeitar todos os adversários, todos têm qualidades, pois são clubes de Série A. Agora, é descansar para pensar no Sport”, frisou.

“Desde que eu vesti essa camisa, eu trabalho para o Fluminense. Venho trabalhando, dando o meu melhor nos treinamentos. A opinião da comissão faz parte do futebol e agradeço ao Renato pela chance. A frase que ele usa é que a oportunidade vai chegar e isso motiva todo mundo, pois você se sente importante no elenco. Acredito que isso é importante e as pessoas sabem que tem que dar conta do recado, quem está no campo representa o Fluminense e tem que dar o seu melhor sempre e será cobrado igual”, concluiu.

