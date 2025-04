Comportamentos incomuns: Nadine se preocupa com emocional de Neymar

A lesão mais recente de Neymar causou um impacto emocional tão evidente no astro que trouxe preocupação àqueles que o cercam — especialmente em sua mãe. Não à toa, Nadine Gonçalves confidenciou aos ‘parças’ do jogador sua inquietação com o comportamento do filho nos últimos dias. O atacante, inclusive, viveu um climão com Bruna Biancardi em um dos episódios que serviram de alerta à matriarca.

Fontes revelaram que Nadine confidenciou a amigos que o filho tem apresentado sinais de abatimento, incluindo falta de paciência, frustração e um comportamento cabisbaixo. Apesar de trata-se — ao menos nestes primeiros dias — de uma crise, há uma preocupação quanto o emocional do astro até o retorno aos gramados. Vale destacar que ainda não há previsão oficial, e o camisa 10 segue em reabilitação da lesão no músculo semimembranoso da coxa esquerda no CT Rei Pelé.

O planejamento do departamento médico inclui reavaliações periódicas ao astro do Peixe. Se necessário, o clube também adotará abordagens complementares para garantir índices musculares ideais, a fim de evitar novos episódios de lesão.

Irritação de Neymar

A falta de paciência evidenciada por Nadine causou, inclusive, um climão com Bruna Biancardi durante a semana santa. Isso porque, de acordo com Léo Dias, o atacante teria se oposto à decisão de manter a celebração de Páscoa em meio à frustração pela lesão — ocorrida dois dias antes do almoço em família.

Fontes relataram um clima péssimo, inclusive com o craque completamente isolado em um ambiente mais reservado da residência. Ainda segundo a reportagem, o atacante só se uniu aos familiares para participar da roda de oração e, depois, retornou ao cômodo silencioso.

O afastamento entre eles era evidente durante a cerimônia, visto que o camisa 10 sequer participou ativamente do evento — que também dava início às celebrações de aniversário da Bruna. Contudo, fontes revelaram que o jogador esperava mais sensibilidade e empatia da amada por seu momento de abalo emocional. Houve quem definiu o clima do almoço como “pesado”.

O evento também marcou o início das celebrações de aniversário de Bruna Biancardi, que viajou para os EUA dias depois. A noiva do jogador está com a filha do casal, Mavie, e outros familiares na Disney, enquanto o jogador segue em tratamento no Brasil. A ideia inicial da viagem previa a realização do enxoval da caçula, Mel.

