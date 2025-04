O Botafogo será o primeiro clube do Brasil a receber o troféu do Mundial de Clubes da Fifa. Assim, o Alvinegro prepara uma série de ações pelo Rio de Janeiro entre os dias 2 e 3 de maio, incluindo uma exposição em General Severiano.

Dessa forma, o torcedor que quiser ver de perto a taça, necessitará fazer a retirada do ingresso de forma gratuita no site do clube. Os horários são pré-definidos, entre 10h e 18h (menores de 12 anos têm livre acesso, sem a necessidade da retirada do bilhete).

Além disso, a Botafogo TV prepara uma cobertura especial para o dia, com o pré-jogo do confronto com o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro. A transmissão será a partir das 18h30, direto de General Severiano. Entrevistas, bastidores e atrações exclusivas prometem envolver ainda mais o torcedor no clima do evento.

Entenda o Tour da taça

No Estado, Fluminense, Flamengo e Botafogo dividirão a responsabilidade de exibir o troféu entre os dias 2 e 8 de maio. A ordem já está definida: o Glorioso será o primeiro a receber a taça, seguido pelo Rubro-Negro, e, por fim, pelo Tricolor de Laranjeiras. Cada clube planeja sua própria ativação, em diálogo direto com a Fifa, como já ocorreu em outras cidades do circuito.

Logo após a passagem pelo Rio, o troféu seguirá para São Paulo, onde o Palmeiras organizará sua exposição. Depois, o tour internacional prossegue no México, até chegar a Miami, local da partida inaugural do Mundial, agendada para o dia 14 de junho.

O tour da taça começou em janeiro, com o objetivo de aproximar os torcedores do símbolo máximo da competição. Desde então, o troféu percorre as cidades dos clubes participantes, promovendo eventos e ativações especiais. Atualmente, ele está em Buenos Aires, onde River Plate e Boca Juniors representam o futebol argentino.

Além dos clubes classificados, patrocinadores oficiais da Fifa também terão a chance de realizar ações promocionais com o troféu durante as paradas nas cidades dos times participantes.

