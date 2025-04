Roger defende Valencia após vaias de parte da torcida do Inter

Enner Valencia passa por um momento complicado neste início de temporada. O atacante do Inter passa por momento de irregularidade, com uma queda de rendimento, depois de emplacar uma sequência de performances decisivas. Como correspondeu às expectativas, recuperou a vaga de titular, porém vive um período de sete jogos sem marcar.

Por sinal, o camisa 13 também se tornou alvo de críticas nas últimas partidas do Internacional pela ineficiência em aproveitar as chances. A vitória sobre o Maracanã pela Copa do Brasil, no Beira-Rio, na terça-feira (29), não teve um desempenho convincente. No momento em que deixou o campo, parte da torcida presente vaiou o atacante.

Assim, o técnico Roger Machado saiu em defesa do equatoriano e descartou que ele esteja descompromissado.

“Ele não está de má vontade. Não podemos ter uma opinião envolvida de emoção. Temos que avaliar tecnicamente. Hoje foi o que conseguimos fazer. Um jogo abaixo, mas que ainda assim poderia ter tido um resultado diferente”, disse o comandante.

Roger pede que torcida do Inter priorize a razão em seu julgamento

Em seguida, o treinador relembrou que há pouco tempo Valencia estava em alta por marcar gols decisivos. Por isso, a avaliação da torcida não pode se apoiar somente na emoção.

“Na opinião do ambiente externo, o melhor é o que está fora. Há pouco tempo eu era cobrado para o Valencia entrar no time, pois o Borré não ia bem. Está mal tira, está bem, coloca. Não funciona desta forma”, explicou Roger.

“Quando eu falo que o jogador pode retomar o protagonismo fora de campo, ele também pode recuperar em campo. O jogador que fez um dos gols mais bonitos do Beira-Rio”, concluiu.

Inclusive, o comandante tinha poucas possibilidades de poupar o camisa 13 do jogo contra o Maracanã. Afinal, ele era o único centroavante do elenco disponível para a partida. Especialmente porque Borré, Lucca e Ricardo Mathias estão em recuperação de contusões. A propósito, por esta escassez de opções, Roger precisou integrar Raykkonen, de 16 anos, ao grupo principal.

O atacante do time sub-17 estreou profissionalmente e chegou a marcar um gol. Contudo, o VAR anulou por um toque na mão no lance de origem. Valencia terá a oportunidade de extinguir a seca de gols no próximo sábado (3), contra o Corinthians pela sétima rodada do Brasileiro, às 18h30, na Neo Química Arena.

