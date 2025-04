Conmebol define data da final da Copa Intercontinental Sub-20 entre Flamengo e Barcelona

Equipe sub-20 do Flamengo busca mais um título internacional em sua história - (crédito: Foto: Divulgação / Flamengo)

Depois da conquista da Libertadores Sub-20, o Flamengo terá pela frente a busca pelo bicampeonato mundial da categoria. Assim, o Rubro-Negro irá enfrentar o Barcelona, que goleou o Trabzonspor por 4 a 1 e conquistou a Uefa Youth League. A Conmebol, então, anunciou que o confronto acontece dia 23 de agosto, no Maracanã.

Afinal, a sede da final da Copa Intercontinental Sub-20 é de responsabilidade do clube vencedor da Libertadores. A equipe carioca ficou com o título do torneio após vencer o Palmeiras, nos pênaltis.

O Rubro-Negro também é o atual campeão da Copa Intercontinental, visto que venceu de virada o Olympiacos por 2 a 1 no ano passado, com Filipe Luís no comando.

Por fim, esta competição acontece desde 2022. Desde então, Montevidéu, Buenos Aires e Rio de Janeiro já foram palcos de finais. Além do Flamengo, o Boca Juniors ficou com a taça em 2023, enquanto Benfica foi o primeiro campeão da história.

