Hanna Santos, suposta amante de ex-Botafogo, endurece o tom contra acusações: ‘caluniosas’

Em meio às polêmicas que associam seu nome ao fim do casamento de três décadas do técnico Artur Jorge, ex-Botafogo, Hanna Santos também esteve no centro de uma acusação criminosa por parte de sua mãe, Cláudia Sette. As denúncias ocorreram durante um desabafo da cantora — em tom de desprezo — sobre o caso extraconjugal do português com sua filha, em 2024. Versão esta que ganhou novos contornos nesta quarta-feira (30).

Ex-repórter da ‘Botafogo TV’, Hanna Santos classificou as acusações públicas de Cláudia como infundadas e caluniosas. A neta de Nilton Santos, ídolo incontestável do Glorioso, foi acusada de ter aplicado golpe financeiro na mãe há cerca de quatro anos— se utilizando de fraudes para consegui-lo.

“Estou há quatro anos tentando desenrolar um golpe que ela me deu. Já passei tudo que vocês nem imaginam. Fiquei completamente pobre. A última vez que eu a vi, ela me abraçou e chorava muito pedindo perdão. E eu só perguntava: ‘mas perdão por quê, de quê?’. Mal sabia eu que uns dois ou três meses depois ia descobrir tudo que ela fez. Muito triste, porque ela nasceu de dentro de mim”, disse Sette em seu Instagram.

Comunicado oficial

A assessoria jurídica de Hanna Santos divulgou uma nota oficial nesta quarta-feira (30) diante das acusações. O documento nega todas as alegações e destaca que a jornalista nunca agiu com má-fé ou de forma ilegal. Segundo consta, a disputa judicial mencionada refere-se à Escritura de Testamento Público que passou por todos os trâmites legais, inclusive com sentença favorável já transitada em julgado na 3ª Vara de Órfãos e Sucessões do Rio de Janeiro.

“A assessoria jurídica da Sra. Hanna Sette dos Santos tomou conhecimento acerca das afirmações caluniosas realizadas por sua mãe, Sra. Claudia Rodrigues Sette, que falsamente a acusa de ter cometido fraude e lhe aplicado um golpe. Assim, diante de tamanhas inverdades e acusações sem fundamento, se faz necessário esclarecer que a Sra. Hanna jamais agiu com má-fé ou cometeu ato ilegal em face da Sra. Claudia.

Ademais, toda a sua atuação nos casos sub judice se deram com o intuito de exercer o cumprimento de seu pleno direito em todas demandas judiciais na esfera sucessória/patrimonial. Também em defesa de seus interesses como legatária de um imóvel da qual a Sra. Claudia é legatária e exerce a sua posse exclusiva nos últimos anos, sem que a Sra. Hanna tenha reinvidicado qualquer contraprestação referente ao seu quinhão hereditário.

Esclarece, por fim, que a discussão ao qual a Sra. Claudia fez referência possui origem em uma Escritura de Testamento Público que seguiu todos os trâmites legais para sua lavratura, e do qual já foi registrado e determinado seu cumprimento através de sentença transitada em julgado, após parecer favorável do Ministério Público, pelo Juízo da 3ª Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca da Capital do Rio de Janeiro”.

Botafogo ou Flamengo

Neta de um ídolo histórico e ex-repórter da ‘BotafogoTV’, a jovem de 33 anos já teve sua história ligada a do… Flamengo. A relação antiga com o Rubro-Negro, aliás, voltou à tona em meio às polêmicas e causaram um burburinho entre botafoguenses.

“Não sou flamenguista. Torci pro Flamengo quando mais jovem, meu avô inclusive sabia disso. Após começar a me envolver com o Botafogo (muito antes da SAF, por volta de 2015), em busca de desenvolver projetos, adquiri um carinho enorme pelo clube. Também pelos que lá trabalhavam, e isso mudou minha forma de pensar e até mesmo torcer”, disse ao Lance!.

Hanna afirmou ainda que o convite para integrar o clube aconteceu apenas em 2024, como consequência de sua longa aproximação com o Alvinegro. Segundo ela, a relação com o Glorioso se origina de um processo de construção profissional e pessoal, que passou a fazer parte do seu cotidiano bem antes de qualquer envolvimento com figuras públicas ligadas ao futebol.

O nome de Hanna Santos passou a circular de forma intensa nas redes sociais nesta semana, após o divórcio de Artur Jorge, técnico português que deixou o Botafogo no fim de 2024, vazar. Os dois teriam iniciado um relacionamento ainda durante a reta final da campanha na Copa Libertadores, quando o técnico ainda estava casado com Maria Marques. Ainda de acordo com informações, a ex-esposa só soube do caso extraconjugal por uma ligação.

Artur Jorge também enfrentou problemas familiares após a revelação do relacionamento. Segundo o ‘Extra’, seus filhos, por exemplo, apoiaram a mãe e se afastaram dele após o ocorrido. O treinador deixou o Botafogo em meio às desavenças familiares para assumir o comando do Al-Rayyan, da Arábia Saudita.