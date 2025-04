Flamengo mantém cautela sobre renovação com Arrascaeta

Em bom momento com a camisa do Flamengo, Arrascaeta tem contrato até o fim de 2026, e já existe rumores sobre uma possível renovação. No entanto, o Rubro-Negro não pensa, ainda no momento, em intensificar as conversas pela extensão do vínculo do uruguaio. As informações são do jornalista Mauro Cezar Pereira.

Na visão do Flamengo, Arrascaeta ainda tem muito tempo de contrato e por conta disso adota mais cautela em uma renovação. Contudo, o clube vê com muitos bons olhos e está feliz com o atual momento do camisa 10.

O Rubro-Negro, assim, não pensa neste momento em propor uma extensão. Porém, caso o uruguaio mantenha o bom futebol e o momento físico que vem vivendo, o clube carioca pode mudar de ideia. Afinal, Arrasca conviveu com problemas físicos nas últimas temporadas. Entre 2023 e 2024, ele ficou fora perto de 190 dias por conta de lesões.

Desde sua chegada ao Flamengo em 2019, Arrascaeta, aliás, superou a marca de 300 jogos pelo clube. Ele se tornou uma peça fundamental na equipe, contribuindo significativamente para as conquistas do time. Além disso, o uruguaio ajudou o clube a levantar 18 troféus, incluindo duas Libertadores e duas Copas do Brasil. A trajetória do camisa 10 tem momentos de brilho e sucesso, consolidando sua posição como um dos ídolos da torcida.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.