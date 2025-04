Thiago Silva avança em recuperação no Fluminense, mas treina separado do elenco

Um dos principais desfalques do Fluminense, Thiago Silva avançou no processo de recuperação da lesão na coxa direita. Afinal, o zagueiro iniciou a transição para os treinos no gramado do CT Carlos Castilho esta semana, entretanto ainda separado do restante do elenco. A informação é do portal “ge”.

Antes disso, o Monstro vinha fazendo trabalhos na academia. Contudo, agora, ele deu mais um passo para voltar aos gramados e reforçar o setor defensivo do Tricolor.

No entanto, a expectativa é que o defensor ainda fique entre uma e duas semanas fora do time para ter uma recuperação completa e passar por um processo de recondicionamento físico.

Thiago Silva se lesionou no dia 13 de abril, nos minutos finais da partida contra o Santos. Logo depois do gol de Samuel Xavier, que definiu o triunfo tricolor, o defensor pediu uma proteção na região e está fora de combate desde então. Com isso, o técnico Renato Gaúcho tem utilizado a dupla de zaga Ignácio e Freytes.

Por fim, o próximo compromisso do Tricolor será no sábado (3), às 18h30 (de Brasília), contra o Sport, no Maracanã, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro.

