Atlético e Grêmio têm interesse em Dudu, fora dos planos do Cruzeiro

Com a rescisão de Dudu e Cruzeiro iminente, Atlético-MG e Grêmio monitoram a situação e têm interesse em contratar o atacante. Contudo, a Raposa tenta junto ao staff do jogador a redução da multa rescisória, que é de R$ 60 milhões. Afinal, o atleta tem contrato até o fim de 2027. A informação é do “ge”.

Dudu está fora dos planos do Cruzeiro após falas polêmicas e relação conturbada com o treinador Leonardo Jardim. Ele foi afastado dos treinos na última segunda-feira e já não entra em campo contra o Vila Nova, pela Copa do Brasil, na quinta-feira.

Assim, os clubes que pensam em contratar estão de olho no imbróglio. O Atlético-MG, arquirrival do Cruzeiro, está interessado. Cuca, treinador do Galo, trabalhou com Dudu anteriormente e pode ser um forte fator. Oficialmente, os representantes do Galo “não comentam a respeito de jogador do rival”. O empresário do jogador, André, Cury afirma que ainda não foi procurado por clubes para tratar de uma possível transferência envolvendo Dudu.

Do outro lado, o Grêmio, do técnico Mano Menezes, que tem Luiz Felipe Scolari como coordenador de futebol, também acompanha os desdobramentos. O clube espera o fechamento da situação para tomar algum posicionamento.

Fim de Dudu e Cruzeiro muito perto

As conversas, neste momento, caminham para uma ruptura entre atacante e clube. A rescisão, afinal, é o cenário mais provável. Entretanto, Dudu ficaria sem poder atuar por um mês e meio. Isto porque as janelas do Brasil e exterior estão fechadas. Então, Dudu só poderá ter sua inscrição a partir de 10 de junho, com a abertura da janela para clubes no Mundial de Clubes, mas que poderá ser utilizada pelas outras equipes.

O “ge” publicou que o atleta teria dito a seguinte frase no vestiário do Cruzeiro. “Estou no clube para cumprir meu contrato, só quero saber do que tenho a receber”. O jogador, afinal, também não comenta essa frase. Por outro lado, o técnico Leonardo Jardim falou após a partida que um “motivo interno” motivou Dudu a não estar na relação dos jogadores.

Vídeo que viralizou

Ainda no domingo, em vídeo que circula nas redes sociais, Pedro Lourenço, sócio majoritário da SAF do Cruzeiro, interagiu com torcedores no Parque do Sabiá. Perguntado sobre o destino de Dudu, Lourenço fez um gesto com uma das mãos, indicando que o jogador deixaria o clube.

Nesta temporada, Dudu disputou 17 partidas pelo Cruzeiro, marcando dois gols. O atacante foi titular da equipe até a derrota para o Mushuc Runa, no Mineirão, pela Copa Sul-Americana. No jogo seguinte, contra o São Paulo, no Morumbi, Dudu e Gabigol ficaram entre os reservas por opção do técnico português.

