Ganso entra no top 5 de atletas com mais jogos pelo Fluminense no século

Paulo Henrique Ganso alcança mais um marca histórica com a camisa do Fluminense - (crédito: Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)

O triunfo do Fluminense por 1 a 0 sobre a Aparecidense foi marcante para Paulo Henrique Ganso. Afinal, o meia entrou no top 5 de jogadores com mais partidas disputadas pelo clube no século XXI. Com a camisa tricolor, ele chegou a 273 jogos e superou Darío Conca, que atuou entre 2008 e 2015.

Dessa forma, o atleta está a 47 partidas de alcançar Marcão, com 320 jogos no século, na quarta colocação do ranking. O líder, no momento, é o zagueiro Gum, com 414 partidas.

Além disso, o meia se tornou o 35º atleta com mais jogos na história do clube, sendo peça fundamental em grandes conquistas, como a da Libertadores em 2023 e da Recopa Sul-Americana no ano seguinte. Em sete temporadas pelo Fluminense, PH Ganso marcou 26 gols e deu 32 assistências, segundo dados do site do clube.

Por fim, o próximo compromisso do Tricolor será no sábado (3), às 18h30 (de Brasília), contra o Sport, no Maracanã, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Top 5 de jogadores com mais jogos pelo Tricolor no século XXI

1 – Gum (2009 – 2018): 414 jogos

2 – Fred (2009 – 2016 / 2020 – 2022): 382 jogos

3 – Diego Cavalieri (2011 – 2017): 352 jogos

4 – Marcão (1999 – 2006)*: 320 jogos

5 – Paulo Henrique Ganso (2019 – hoje): 273 jogos

* Foram levadas em consideração apenas as partidas que Marcão realizou a partir de 2001

