Saiba os fatores que travaram o acerto entre Ancelotti e CBF

Carlo Ancelotti parecia estar muito perto de comandar a Seleção Brasileira. No entanto, uma grande reviravolta aconteceu na última terça-feira (30). A dificuldade para acertar a rescisão com o Real Madrid somada a cifra astronômica de mais de R$ 225 milhões por ano sinalizada por clubes sauditas emperrou as negociações e fez com que a CBF encerrasse as conversas. A informação é do “ge”.

A justificativa formal para o entrave foi a dificuldade para negociar com Florentino Perez o encerramento do contrato que vai até meados de 2026 com o Real. No entanto, Al Hilal e Al Ahli, da Arábia Saudita, já indicaram o interesse em contratar o treinador. A sinalização, aliás, é de um contrato de até 40 milhões de dólares por ano (R$ 225 milhões), mais do que o triplo dos 10 milhões de euros (R$ 64 milhões) que o Brasil indicou pagar pelo mesmo período.

Além destes fatores, Ancelotti tem 25 milhões de euros brutos (13.2 milhões líquidos) para receber até o fim do contrato em meados de 2026. Ele, afinal, não abrirá mão de todo o valor. Do outro lado, o Real entende que a saída deve acontecer sem custos diante da proximidade de acerto com a CBF. O clube tenta reduzir gastos para o fim do contrato. Do outro, o italiano sabe do desejo de Florentino de ter Xabi Alonso, mas não quer pedir demissão.

Por fim, a urgência por um substituto para Dorival Júnior já em maio fez com que a entidade descartasse o risco de ficar sem Carleto, como aconteceu há dois anos.

Real Madrid

Jorge Jesus à espera do convite

De olho na situação, o técnico Jorge Jesus não desistiu do sonho de treinar a Seleção Brasileira. Nem mesmo a mira apontada para a Ancelotti nos últimos dias. Cercado de expectativa, o estafe do português aguarda o convite da CBF para, enfim, dar o tão sonhado ‘sim’ ao trabalho que brilha os olhos do treinador. A informação é da “ESPN”.

Além do desejo pessoal, o ex-técnico do Flamengo tem a seu favor a disponibilidade quase que imediata para aceitar o convite do CBF. Ele, portanto, já começaria a trabalhar em convocações e planejamentos para a Data Fifa de junho em breve.

De acordo com informações do jornal “Asharq Al-Awsat”, o Al-Hilal convocou uma reunião de emergência que pode sacramentar a saída do Mister. A equipe comandada por Jorge Jesus foi eliminada da Liga dos Campeões da Ásia após a derrota para o Al-Ahli por 3 a 1.

