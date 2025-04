Histórico de Felipão e Mano na Copa do Brasil anima Grêmio para retomar confiança

O entendimento do Grêmio é que as experiências de Felipão e Mano Menezes podem ser cruciais para a conquista da Copa do Brasil. O Imortal assegurou o título da competição pela última vez há quase nove anos. Inclusive, é a segunda equipe com mais conquistas no torneio, com cinco troféus. Tal possibilidade faz parte do processo de recuperação da confiança do time.

O Tricolor Gaúcho enfrenta o CSA, nesta quarta-feira (30), às 21h30, no estádio Rei Pelé, em Maceió. A partida de ida pela terceira fase da Copa do Brasil, aliás, representa somente o terceiro compromisso que Mano Menezes comandará a equipe. A propósito, o cenário se mostra favorável pela fragilidade do adversário para o treinador conseguir sua primeira vitória depois do seu retorno.

Grêmio se anima com histórico vitorioso na Copa do Brasil

A partir deste jogo, o treinador terá a companhia de Felipão, que assumirá como coordenador técnico, e a expectativa de garantir o título do torneio se torna mais plausível. Afinal, o clube se apoia no histórico da dupla na competição. Eles somam sete conquistas da Copa do Brasil: Mano possui três. Apenas Dorival Junior é o companheiro de profissão ainda em atividade que conta com o mesmo número de títulos. Em seu período à beira do campo, Felipão acumula quatro, sendo um deles pelo Imortal.

Com o histórico vitorioso do time, os troféus sobem para 11. Deste modo, o conhecimento da competição dos dois profissionais anima o Tricolor gaúcho a ter sucesso em sua reviravolta na temporada. Por sinal, uma das principais expectativas com o retorno de Mano Menezes é exatamente obter êxito nesta recuperação no ano. Até mesmo por emplacar atuações convincentes, já que as duas classificações na Copa do Brasil causaram receio. O Grêmio chegou à terceira fase depois de eliminar São Raimundo, de Roraima, e Athletic, de Minas Gerais, após vencer disputas de pênaltis.

