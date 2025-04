Dourado garante ‘ceifada incompleta’ se marcar diante do Flamengo

Hoje no Botafogo-PB, Henrique Dourado, o “Ceifador”, vai reencontrar o Flamengo, seu ex-clube, nesta quinta-feira (1), pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Aos 35 anos, o centroavante continua “ceifando” e promete mudar a tradicional comemoração caso faça valer a “Lei do Ex”, às 20h (de Brasília), no Castelão de São Luís.

“Eu costumo dizer que os gols que eu fiz no Flamengo me proporcionaram uma mudança de patamar. Uma mudança de vida, uma tranquilidade de vida também para a minha família, para mim. Então sou muito grato a isso. (…) Eu, quando estava no Fluminense e enfrentei o Palmeiras, fiz a ceifada, mas eu não comemorei fazendo a ceifada por completo, por respeito e gratidão a tudo que o Palmeiras tinha me proporcionado em 2014. Então, creio que com o Flamengo também, se acontecer de eu fazer um gol, acredito que também não vou ceifar por completo”, disse Dourado ao ‘ge’.

Expectativa para o jogo

Henrique Dourado teve passagem pelo Flamengo entre 2018 e 2019. Ele marcou 15 gols em 46 jogos no Rubro-Negro, mas tem grande gratidão em sua passagem pelo clube. Ceifador encara a partida como especial, mas espera um duelo muito difícil.

“Nosso grande objetivo da temporada é a Série C, e encaramos também esse jogo contra o Flamengo como um jogo muito especial por tudo que envolve, não só para os atletas, mas para diretoria, torcida… Esperamos um jogo muito difícil, o Flamengo é um bom time, com jogadores que dispensam comentários. Porém, são 11 contra 11, a gente vai jogar para tentar vencer. Sabemos que temos um grande adversário e com grandes jogadores. Porém, como eu falei, no futebol nada é impossível”, disse o jogador.

O jogo de volta acontece no dia 21 de maio, às 21h30, no Maracanã. Quem avançar estará nas oitavas de final da Copa do Brasil. O Flamengo, aliás, faz estreia na competição, enquanto o Botafogo-PB já passou por Portuguesa e o Concórdia.

