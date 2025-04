Cruzeiro x Vila Nova: onde assistir, escalações e arbitragem

O Cruzeiro faz a sua estreia na Copa do Brasil na noite desta quinta-feira (01). Em meio a uma tentativa de recuperação na temporada, a Raposa recebe o Vila Nova, no Mineirão, às 21h30 do feriado, em jogo de ida do torneio.

Nono colocado do Brasileirão no passado, o Cruzeiro começa agora sua jornada na Copa do Brasil. Depois de um começo de ano ruim no Mineiro e três derrotas seguidas na Sul-Americana, o Cabuloso conseguiu dar um respiro, ao vencer o Vasco no último final de semana. Já o Vila passou por Inter de Limeira e Rio Branco-VN nas fases anteriores, vem de vitória contra o Chapecoense e está na terceira colocação da Série B.

Como chega o Cruzeiro

Em meio à polêmica da saída de Dudu, a Raposa vai em busca da segunda vitória seguida para conseguir apaziguar de vez o ambiente. O treinador Leonardo Jardim deve manter Gabigol no banco e ainda não conta com o zagueiro João Marcelo e o meia Matheus Henrique. Já Matheus Pereira ainda não está na condição física ideal e também pode ser desfalque.

Como chega o Vila Nova

Com uma sequência de quatro jogos de invencibilidade, o Tigre chega ao Mineirão para tentar surpreender. O técnico Rafael Lacerda deve manter o mesmo time que venceu a Chape, com o desfalque do meia Jean Mota, que sentiu um desconforto muscular.

CRUZEIRO X VILA NOVA

Jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Data e horário: 01 de abril de 2025, às 21h30 (de Brasília)

CRUZEIRO: Cássio; Fagner, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Eduardo; Wanderson e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim.

VILA NOVA: Halls; Elias, Tiago Pagnussat, Bernardo Schappo e Willian Formiga; João Vieira, Arilson, Jean Mota e Igor Henrique; Labandeira e Gabriel Poveda.Técnico: Rafael Lacerda.

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Auxiliares: Daniel Luis Marques (SP) e Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP)

VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

