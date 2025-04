Vasco estrutura criação de fundo imobiliário; entenda

O Vasco deu o primeiro passo para viabilizar a reforma de São Januário ao avançar nas tratativas com o Banco Genial, na última sexta-feira (25), para a criação de um fundo imobiliário. O objetivo central é garantir fluxo de caixa consistente e maior controle sobre a execução do projeto. A iniciativa também visa atrair novas fontes de receita, já que os repasses das incorporadoras costumam ocorrer em parcelas longas.

Além disso, os recursos obtidos com a Prefeitura pela venda do potencial construtivo sairão apenas conforme o avanço das obras. Por isso, o clube considera essencial ter um fundo estruturado, com fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), para assegurar transparência e governança. As informações são do jornalista Joel Silva, do “Colina em Foco”.

Representaram o Vasco na reunião Renato Brito, segundo vice-presidente geral, e Silvio Almeida, vice de finanças. Ambos defendem alternativas que envolvam também o torcedor. Por esse motivo, discute-se a possibilidade de ofertar cotas do fundo, o que permitiria a participação popular no financiamento da reforma.

Os valores ficarão em uma conta administrada inicialmente pelo Banco Genial. Em um primeiro momento, o Vasco terá acesso a 20% do total, com novos repasses liberados conforme a evolução da obra. A Companhia Carioca de Parcerias e Investimentos (CCPar) e o Conselho Consultivo da Prefeitura acompanharão o andamento.

Caso a reforma não termine em até dez anos, os recursos poderão voltar à Prefeitura. Após a aprovação da Sociedade de Propósito Específico (SPE), o clube pretende acelerar as negociações dos 280 mil m² de potencial construtivo, dos quais 50 mil já foram contratados.

