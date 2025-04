Vip, seguranças e babás: Veja os luxos de Bruna Biancardi na Disney sem Neymar

A viagem de Bruna Biancardi para Orlando conta com a presença apenas de mulheres e sem Neymar. O passeio, para compra de enxoval da Mel e a visita na Disney conta com alguns luxos, como vips, seguranças e babás, de acordo com o portal LeoDias.

O grupo embarcou na última semana para os Estados Unidos com a intenção de fazer o enxoval de Mel, segunda filha de Bruna e Neymar e que vai nascer nos próximos meses. Além disso, aproveitaram para apresentar a Disney para Mavie, primogênita com 1 ano e seis meses.

Para contar com conforto e segurança, portanto, o grupo conta com três seguranças e duas babás, para proteger as mulheres e ajudarem no auxilio aos cuidados das crianças, respectivamente.

Além disso, Bruna e suas acompanhantes têm outros privilégios: nos parques, elas contam com a área mais nobre dos parques, seja em desfiles ou nos fogos de encerramento. Assim, ainda segundo o portal LeoDias, elas ficam em locais com visão privilegiada, onde geralmente presidentes e famílias de grandes nomes permanecem, como os Beckham. Por fim, um dos pontos de encontrar o personagem e tirar fotos foi reservado com exclusividade para o grupo.

Vale ressaltar, portanto, que Bruna e Mavie contam com a presença de duas pessoas ‘diretamente ligadas’ ao jogador: a cunhada Rafaella Santos e Mariane Bernardi, atual namorada de Neymar pai e conhecida como “Neydrasta”. E pelo lado da família da influenciadora está a mãe Telma Fonseca e a irmã, Bianca Biancardi.

Climão entre Bruna e Neymar

A nova lesão de Neymar pode ter causado um desconforto na relação do jogador com a namorada Bruna Biancardi, segundo o Portal LeoDias, durante a Páscoa.

O camisa 10 do Santos sentiu a nova lesão no dia 16 de abril, dois dias antes da sexta-feira Santa, dia 18. No entanto, a influencer manteve o almoço ‘festivo’ para celebração com a família, o que não agradou Neymar. Assim, durante o evento, o craque optou por ficar isolado em outro cômodo da residência e, ainda segundo fontes, cogitou até mesmo não comparecer.

O afastamento entre eles era evidente durante a cerimônia, visto que o camisa 10 sequer participou ativamente do evento — que também dava início às celebrações de aniversário da Bruna. Contudo, fontes revelaram que o jogador esperava mais sensibilidade e empatia da amada por seu momento de abalo emocional. Houve quem definiu o clima do almoço como “pesado”.

“Ele ficou incomodado com a falta de empatia dela”, afirmou uma das fontes à reportagem da coluna do Léo Dias.

Com decoração especial e desenvolvida por profissionais, a festa ocorreu na temática do coelho de páscoa e até contou com uma pelúcia gigante. Biancardi compartilhou alguns registros do evento, e internautas logo notaram a ausência do astro nas fotos. Neymar, porém, só participou da roda de oração — organizada por seu pai para amenizar o clima entre o casal e do próprio atleta.

“Ele participou apenas de uma breve oração conduzida por um pastor levado por seu pai e, logo depois, se recolheu novamente”, contou a fonte.

