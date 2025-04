Santos muda local da partida contra o Ceará para o Pacaembu

O Santos vai disputar a sua primeira partida na temporada como mandante em São Paulo. O clube alterou a partida contra o Ceará, válida pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, para o Pacaembu. O jogo acontece no dia 12 de maio, às 20h.

Como a partida acontece em uma segunda-feira, não houve problema com relação aos outros clubes da capital. O Corinthians joga no sábado (10), contra o Mirassol, no interior. Já no domingo (11), Palmeiras e São Paulo se enfrentam na Arena Barueri.

Em outros momentos do ano, o Santos estudou levar partidas para a capital. Primeiro, tentou na Neo Química Arena, mas a diretoria alvinegra vetou a possibilidade santista. O Allianz Parque também entrou no radar, mas acabou sendo descartado após reunião com o staff de Neymar, por conta do gramado sintético. Agora, com o craque lesionado, a diretoria do Peixe avalia que é um bom momento para mandar uma partida no novo Pacaembu.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.