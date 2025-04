CBF divulga áudio de penalidade não marcada em Maringá e Atlético-MG

A CBF divulgou nesta quarta-feira (30) o áudio da conversa entre o VAR e o árbitro Denis da Silva Ribeiro Serafim durante a primeira partida da terceira fase da Copa do Brasil, entre Maringá e Atlético-MG.

O lance polêmico aconteceu aos 44 minutos do segundo tempo. Após cobrança de escanteio, Cuello puxou a camisa do zagueiro Gustavo Vilar na área. Apesar do contato, a arbitragem não marcou pênalti após a análise do VAR.

Mesmo com o puxão, o defensor conseguiu finalizar, mas a jogada gerou muita reclamação, inclusive nas redes sociais do Maringá, que protestou contra a não marcação da penalidade. Segundo o VAR, o puxão teve potencial para atrapalhar a finalização do jogador, mas o juíz em campo não considerou falta no lance.

A árbitra de vídeo, Charly Wendy Straub Deretti, disse: “Recomendo uma revisão por possível pênalti em razão de um incidente não visto em campo. No momento do cruzamento, há um agarrão acintoso na camisa do jogador de ataque que iria cabecear. Preciso que você analise se esse agarrão causa ou não impacto.”

O árbitro Denis observou diferentes ângulos do lance, mas relatou dificuldade para ver com clareza. Mesmo reconhecendo o puxão, ele afirmou: “Charly, para mim há um claro agarrão, mas não causa impacto nenhum na subida. Não atrapalhou o atacante de cabecear. Vou reiniciar o jogo com o tiro de meta.”

Charly ainda questionou: “Você entende que esse agarrão não tem impacto?” Denis manteve a decisão em campo. O jogo terminou empatado por 2 a 2.

