Lucas Moura surpreende em treinamento e fica próximo de retorno no São Paulo

O retorno de Lucas Moura está cada vez mais próximo. Nesta quarta-feira (30), o craque atuou na reapresentação do São Paulo, após a vitória contra o Náutico, e se destacou no coletivo. A atividade foi organizada por Luis Zubeldía justamente para observar a situação do jogador.

Lucas Moura está fora de atividade desde o dia 07 de março, na semifinal do Campeonato Paulista, contra o Corinthians. Agora, o craque fica no aguardo de uma conversa com a comissão técnica para saber se será relacionado para a partida contra o Fortaleza, na sexta-feira (02).

Depois da vitória contra o Náutico, Zubeldía comentou sobre a situação de Lucas Moura e deixou em aberto o seu possível retorno.

“Amanhã pode ser que faça algo de futebol. Vamos avançando no período de transição. Não é que não quero falar de quem está com lesão. Tenho tantos, que prefiro que quem fale seja o departamento médico”, afirmou.

Além de Lucas, o São Paulo pode ter outros retornos contra o Leão. Ferreira, poupado contra o Náutico, deve retornar ao time. Já Luan pode ganhar uma oportunidade por conta da suspensão de Marcos Antônio.

