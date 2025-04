Sem Matheus Martins, Botafogo divulga relacionados para jogo da Copa do Brasil

O Botafogo terá a ausência de Matheus Martins para o jogo contra o Capital-DF, no estádio Nilton Santos, pela terceira fase da Copa do Brasil. Afinal, o atacante está com desconforto muscular e não está na lista de relacionados pelo clube nesta quarta-feira (30).

Além do atacante, Kauê também é ausência em relação à última lista do duelo contra o Fluminense. Por outro lado, David Ricardo, que estava suspenso no clássico, e Kauan Lindes estão à disposição do técnico Renato Paiva.

A tendência, assim, é pela manutenção de uma escalação com dois atacantes. Mastriani formando dupla com Igor Jesus. Sem Matheus Martins, Jeffinho pode ganhar minutos pelo lado esquerdo do Botafogo.

Além disso, o zagueiro Bastos (lesão no joelho esquerdo), o lateral Marçal (trabalho de evolução da parte física), Nathan Fernandes (treinos após lesão na coxa esquerda) e Santiago Rodríguez (trauma na perna esquerda) seguem fora de jogo pelo Botafogo.

Relacionados do Botafogo

Goleiros: John, Léo Linck e Raul;

Defensores: Alex Telles, Barboza, Cuiabano, David Ricardo, Jair, Mateo Ponte e Vitinho;

Meio-campistas: Allan, Danilo, Gregore, Kauan Lindes, Marlon Freitas, Newton e Patrick de Paula;

Atacantes: Artur, Elias Manoel, Igor Jesus, Jeffinho, Mastriani, Rwan Cruz e Savarino

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.