Dudu volta a treinar no Cruzeiro a pedido do técnico Leonardo Jardim

Dudu conversa com o técnico Leonardo Jardim em treino do Cruzeiro - (crédito: Foto: Gustavo Aleixo / Cruzeiro)

O atacante Dudu está liberado para treinar pelo Cruzeiro nesta quarta-feira (30), após não chegar a um acordo para rescisão contratual. A Raposa decidiu reincorporá-lo a pedido do técnico Leonardo Jardim, segundo a “Itatiaia”.

A decisão foi tomada após reunião do jogador e seu staff com a diretoria da Raposa nesta quarta-feira. Assim, ele voltará a treinar na Toca da Raposa junto ao restante do elenco, que estará se preparando para o duelo contra o Vila Nova, às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Contudo, o atacante não será relacionado neste primeiro momento e ainda não tem permanência garantida no clube.

O objetivo do treinador em reincorporar Dudu é evitar que o Cruzeiro gastasse milhões em uma possível rescisão do contrato do jogador, que chegou à Raposa no fim do ano passado, com vínculo até dezembro de 2027. O Cabuloso já investiu pesado em luvas e gasta um montante elevado de salários para o atleta.

O Cruzeiro desejava uma rescisão a custo “zero”. No entanto, o jogador e seu empresário, André Cury, pediram R$ 28 milhões de multa rescisória, pouco abaixo da metade do valor total de R$ 60 milhões previsto no contrato do jogador.

Atacante perdeu a titularidade no Cruzeiro

Dudu perdeu a condição de titular com Leonardo Jardim em abril e demonstrou insatisfação com a reserva após a derrota para o Palestino, pela Copa Sul-Americana. Dessa maneira, o episódio foi considerado o estopim para o clube tirá-lo do jogo contra o Vasco. Em seguida, ele acabou afastado dos treinos de segunda e terça-feira.

“No meu modo de ver, estava vindo numa sequência boa. Não sei por que o treinador optou por me tirar do time. A gente respeita a opinião. Não sei por que optou por me tirar do time”, disse o camisa 7, após o duelo contra a equipe chilena.

De acordo com o “ge”, o atleta teria dito a seguinte frase no vestiário do Cruzeiro. “Estou no clube para cumprir meu contrato, só quero saber do que tenho a receber”. O jogador, afinal, também não comenta essa frase. Por outro lado, o técnico Leonardo Jardim falou após a partida que um “motivo interno” motivou Dudu a não estar na relação dos jogadores.

Ainda no domingo, em vídeo que circula nas redes sociais, Pedro Lourenço, sócio majoritário da SAF do Cruzeiro, interagiu com torcedores no Parque do Sabiá. Perguntado sobre o destino de Dudu, Lourenço fez um gesto com uma das mãos, indicando que o jogador deixaria o clube.

Equipes do Brasil de olho em Dudu

Diante da polêmica, alguns times estão de olho na situação. O Atlético-MG, arquirrival do Cruzeiro, está interessado em Dudu. Cuca, treinador do Galo, trabalhou com o atacante no Palmeiras e pode ser um forte trunfo.

Oficialmente, os representantes do Galo “não comentam a respeito de jogador do rival”. André Cury afirma que ainda não houve procura de clubes para tratar de uma possível transferência envolvendo Dudu. No entanto, à “Itatiaia”, o CSO do Atlético, Paulo Bracks, confirmou encontro com o empresário, porém não informou o teor da conversa.

Do outro lado, o Grêmio, do técnico Mano Menezes, que agora tem Luiz Felipe Scolari como coordenador de futebol, também acompanha os desdobramentos. O clube espera o fechamento da situação para tomar algum posicionamento.

