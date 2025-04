Yamal exalta Raphinha, comenta comparação com Messi e analisa adversário da Champions 

Lamine Yamal, atacante do Barcelona - (crédito: Divulgação/ Barcelona)

Aliás, isso faz com que o atacante atinja uma marca pelo Barça do que o Messi. Com 17 anos, o argentino tinha jogado apenas sete partidas pelo clube espanhol. Isso é apenas uma das comparações que são feitas entre os dois, mas que Yamal não leva em consideração.

“Não me comparo a ninguém, muito menos ao Messi. Vou deixar isso com você. Não faz sentido. Tento me divertir e seguir meu próprio caminho. Acho que na minha idade, poucos jogadores jogaram tantas partidas quanto eu pelo Barça, e vou continuar assim. Eu valorizo ??ter a mentalidade de estar sempre motivado, a consistência que tenho e o nível em que estou aos 17 anos, já que nem todo mundo consegue fazer isso”, disse.

Além disso, Yamal também comentou sobre os conselhos de Raphinha, companheiro de ataque, e exaltou a presença do brasileiro na equipe.

“Era um conselho pessoal que eu precisava naquele momento. Isso me ajudou muito. Ele é um capitão, um veterano, uma figura importante. É importante que você esteja interessado”, contou.

Por fim, o espanhol analisou o ponto forte do Inter de Milão, adversário na Champions.

“Sabemos que eles são muito fortes defensivamente e que a defesa é sua maior arma. Eles também são muito rápidos no contra-ataque e têm um bom time. Temos que jogar como sempre para avançar para a próxima fase”, afirmou.

Barcelona x Inter de Milão

O Barcelona entra em campo nesta quarta-feira (30), contra o Inter de Milão, pelo primeiro jogo de ida das semifinais da Champions League. A partida será no Olímpico Lluís Companys, às 16h (de Brasília).

Dessa forma, o próximo confronto será na terça-feira (6), no Giuseppe Meazza. Quem avançar, enfrentará Arsenal ou Paris Saint-Germain na decisão. Vale ressaltar, portanto, que o PSG venceu o primeiro confronto por 1 a 0.

