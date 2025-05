Sem espaço na Juventus, Douglas Luiz desabafa após críticas de torcedor

A relação do volante Douglas Luiz com a Juventus, da Itália, continua ruim para ambos os lados. Nesta quarta-feira (30), o brasileiro usou as redes sociais para desabafar sobre seu momento atual. Ele chegou ao clube com bastante empolgação, após fazer grandes temporadas pelo Aston Villa, da Inglaterra.

No entanto, suas atuações pela Juventus não têm repetido o desempenho que o levou até a Seleção Brasileira. Isso motivou um torcedor a afirmar que Douglas não está comprometido com a equipe italiana e que estaria lá apenas para tirar fotos. Em seguida, o jogador afirmou que gostaria de estar vivendo uma outra fase da Juventus e questionou: “por que, apesar de estar bem fisicamente, permaneço fora do time titular?”.

Segundo a imprensa italiana, a postagem não foi bem recebida. A diretoria se irritou e estuda possíveis punições.

Confira a resposta de Douglas Luiz:

“Eu não vim aqui apenas para tirar fotos. Ninguém veio. Quero que as coisas sejam diferentes. Eu vim com um propósito, ouvi meu coração quando assinei. Agora, quero que você me responda: por que uma contratação como eu não jogou dois jogos consecutivos com esta camisa?

Você pode dizer o que quiser à imprensa depois: ‘Douglas não está em forma’. Eu não estou em forma? Fiz toda a pré-temporada e joguei todos os jogos. Vim de uma das melhores temporadas da minha carreira, fui um dos melhores meio-campistas defensivos da Premier League.

As lesões me atrasaram. É verdade. Mas quanto tempo fiquei no banco mesmo estando em forma? Muito. Essas lesões não foram normais. Nunca fui propenso a lesões, mas há muitas razões que poderiam ter causado isso — e prefiro não comentar.

Vou continuar dando tudo por este clube, mesmo que às vezes seja difícil. Não é fácil, mas você pode contar comigo.”

