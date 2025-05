Com Cristiano Ronaldo apagado, Al-Nassr é eliminado da Champions da ??sia

Fim do sonho de Cristiano Ronaldo e do Al-Nassr em conseguir uma vaga na final da Champions League Asiática. Nesta quarta-feira (30), a equipe árabe liderada pelo astro português caiu por 3 a 2 para o Kawasaki Frontale, do Japão, no duelo único pela semifinal do torneio continental, no King Abdullah Sports City. Ito, Ozeki e Ienaga marcaram para o clube japonês, e Mané e Durán conseguiram descontar com desvios na zaga.

Apesar de toda a expectativa em cima de Cristiano Ronaldo, o português pouco fez além de acertar uma cabeçada perigosa no travessão. Além disso, ele serviu Duran em duas finalizações. Assim, o astro segue sem títulos desde que chegou ao futebol saudita. A única chance é o campeonato saudita.

Dois brasileiros, Marcinho e Erison foram protagonistas na vitória do Kawasaki Frontale. O primeiro foi o responsável por organizar a pressão da equipe diante do adversário. Aliás, saiu de Marcinho a sobra que deu origem ao belo chute de Ito na primeira etapa. Já o ex-Botafogo dificultou a vida dos zagueiros sauditas. Ele também construiu uma bela jogada individual antes de tocar para que Ienaga fizesse o último gol do Frontale no jogo.

A decisão será no dia 3, às 13h30 (de Brasília), contra o Al Ahli, de Roberto Firmino, no King Abdullah Sports City, em Jedá. Essa é a primeira vez que o time japonês alcança essa fase da competição, já que o mais longe que havia chegado foi nas quartas de final, em 2009.

