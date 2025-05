Mano prepara até quatro alterações no Grêmio para duelo contra o CSA

Mano Menezes planeja realizar duas mudanças no setor defensivo do Grêmio - (crédito: Foto: Cristiano Oliveski / Grêmio FBPA)

A maratona exaustiva de jogos em um intervalo curto de tempo provavelmente exigirá que Mano Menezes promova modificações no time titular do Grêmio. Isso porque o técnico precisa administrar o desgaste de seus jogadores e evitar sofrer com mais desfalques por lesões musculares. Neste contexto, pelo menos o zagueiro Kannemann e o lateral-direito João Pedro devem ganhar novas oportunidades.

O defensor argentino provavelmente substituirá Wagner Leonardo, que voltou à equipe titular depois de se recuperar de uma contusão muscular no quadril. Assim, em seu primeiro jogo, já precisou encarar uma viagem desgastante para Salvador, onde enfrentou o Vitória, seu ex-time. Por isso, a expectativa é de que a comissão técnica opte por preservá-lo.

João Pedro, que ganhou um descanso no último compromisso do Imortal, deve estar entre os 11 iniciais para o embate contra o CSA, nesta quarta-feira (30). No empate com o Rubro-Negro baiano, Mano Menezes preferiu utilizar Igor Serrote por apresentar melhores condições físicas.

Mano estuda fazer até duas mudanças no meio de campo do Grêmio

O desgaste também pode influenciar modificações no setor criativo. Afinal, o trio de jogadores que atua no meio de campo soma alta minutagem nos últimos jogos do Tricolor gaúcho. Por isso, há receio com relação ao aspecto físico de Dodi, Villasanti e Edenilson. Desta forma, provavelmente um deles será poupado.

Internamente, a avaliação no Grêmio é que os três cumprem funções que exigem bastante intensidade. O meio-campista paraguaio cumprirá suspensão no jogo contra o Santos, no próximo domingo (04/05), na Arena. Já Edenilson conta com atributos que são ímpares no grupo. Portanto, o mais provável é que Dodi saia do time titular. Camilo seria o substituto imediato por estar em melhores condições físicas. Cuéllar estará apto, porém ainda está em fase de readaptação ao futebol brasileiro, depois de sofrer algumas lesões musculares. Recuperar o ritmo também é um desafio para o colombiano.

Assim, o provável time titular do Tricolor deve ser: Tiago Volpi; João Pedro, Jemerson, Kannemann, Marlon; Dodi (Camilo), Villasanti, Edenilson, Cristaldo; Cristian Olivera, Braithwaite.

O Imortal enfrenta o CSA nesta quarta-feira (30), às 21h30, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil, no estádio Rei Pelé, em Maceió.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.